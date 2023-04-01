Bakan Karaismailoğlu: Deprem bölgesindeki illerimizi yeniden inşa edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'te yaptığı basın açıklamasında, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Bugün 55'inci gün. Her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz ve açılan yaraları bir bir kapatmaya çalışıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken diğer yandan altyapı ve yeniden inşaat çalışmalarını hızlıca sürdürüyoruz" diye konuştu.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle depremzedelere kalıcı yuva olacak konutların temelini attıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bir yandan da hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak ve kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Su, elektrik, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapısıyla vatandaşlarımızı rahat ettirecek konteyner ve prefabrik kentleri yaygınlaştırıyoruz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kent kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Karaismailoğlu, depremden etkilenen tüm illeri yeniden bayındır kılmak ve ihya etmek için ilk andan itibaren gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını vurgulayarak, felaketin yaralarını hızla sardıklarını söyledi.

Umut dolu aydınlık yarınların temellerini hep birlikte atacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Adıyaman merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde 1700 ailemizde 7 binin üzerinde Adıyamanlı kardeşimizi barındırıyoruz. Bunun yanında kurulum çalışmalarımızı da tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent alanı da asfalt zemini ve yollarıyla su, elektrik, kanalizasyon altyapısıyla bu kentlerin en güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Artık Adıyamanlı kardeşlerimiz, depremzedelerimizin geçici yuvaları olmaya başladı burası. Bu kent alanımızda hem konteyner hem de prefabrik yapı olmak üzere iki kesim bulunmakta. Bu sayılar elbette gün geçtikçe çok daha hızlı artacak ve hayatın normal akışına çok daha hızlı şekilde dönmeyi başladığımıza hep birlikte şahit oluyoruz."