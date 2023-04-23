Bakan Karaismailoğlu: Dışişleri Bakanlığı Trabzon’da temsilcilik açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın Trabzon'da temsilcilik açacağını bildirerek, "Dışişleri ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Kısa zamanda da büyükelçi atayacaklar. Valimiz ile de konuştuk en kısa sürede yerini ayarlayacağız" dedi.

Konuşmasına devam eden Bakan Karaismailoğlu bu önemli eserin şehre değer katacağını ifade ederek, "Trabzon'un bu tür projeleri hak ediyor, yarın da Kanuni Bulvarı'nın önemli kesimini hizmete açacağız. Bu kesimin içinde viyadükleri, 500 metre uzunluğunda Bahçecik Tüneli'nin de yer Erdoğdu, Bahçecik ve Yeni Cuma bağlantısını açacağız. Kanuni Bulvarı'nı bu yıl içerisinde Değirmendere'den sahil boyuna bağladığımızda şehir trafiğine nefes aldıracak, sahil yoluna alternatif olacak önemli projemizin önemli kesimlerini tamamlamış olacağız" dedi.

Ganita Parkı'nın da 30 Nisan'da vatandaşın hizmetine sunulacağını da söyleyen Karaismailoğlu, 1 Mayıs'ta da 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun birinci etabının temelini atacaklarını açıkladı.