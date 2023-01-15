Bakan Karaismailoğlu: Dünyada 14’üncü sıradayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörü ile ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, denizcilik sektöründe yatırımların hızla devam ettiğini belirterek, "2012 yılından itibaren azalma eğilimine giren 1000 groston (GT) ve üzeri Türk bayraklı deniz ticaret filosu; bakanlığımız, gemi sahibi ve işleticilerinin ortak çalışmasıyla 2020 yılı sonrasında tekrar büyüme trendine girdi. 2021 yılında 5 milyon 761 bin DWT olan Türk deniz ticaret filosu, 2022 itibarıyla 687 bin 777 DWT artarak 6 milyon 449 DWT'ye ulaştı. Gemi sayımız ise 413'e ulaştı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu artış trendini devam ettirerek, daha da büyüyeceğiz" dedi.



'YÜZDE 30'LUK BİR ARTIŞ GÖSTERDİ'

2021 yılı yılsonu itibarıyla Türk sahipli deniz ticaret filosunun yaklaşık 31 milyon DWT ile 15 sırada yer aldığını aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'nin geçen yıla göre bir sıra yükselerek 14'üncü sıraya çıktığının altını çizdi. 2022 yılında toplamda Türk bayraklı ve Türk sahipli filonun, DWT bazında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, filonun 41 milyon DWT taşıma kapasitesini aştığını kaydetti. Karaismailoğlu, "Bayrağımızı dalgalandıran gemi tonajının artışa geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çalışmalarımız geçen yıllarda olduğu gibi 'Türkiye'nin Yüzyılı'nda da hız kesmeden devam edecek. Yaptığımız yatırımlarla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizi, denizcilik sektöründe ilk sıralara yükseltmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Sadece bugünü düşünerek değil, geleceğimizi düşünerek adımlar atıyoruz. Bizim attığımız bu adımlarla ülkemizin ticareti gelişecek, yeni istihdamlarla birlikte ihracatı yeni rekorlar kıracaktır" ifadelerini kullandı.