Bakan Karaismailoğlu: Dünyayı Türkiye’ye bağladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da otelde düzenlenen 'Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Coğrafi avantajlarımızın farkında olarak 20 yıldır köy köy, kasaba kasaba, il il, bölge bölge çalıştık; ülkemizin her bir köşesini birbirine bağladık. Bununla da yetinmedik, dünyayı Türkiye'ye bağladık. Devlet aklı ile planladık. Ortak akıl ile istişare ettik. Akıl gücü ile inşa ettik ve dev eserlerimizi milletimizin hizmetine gururla sunduk. Tüm ulaşım modlarını entegre bir yaklaşımla ele aldık, yük ve yolcu ulaşımı için en iyi alternatiflerin sunulmasını amaçladığımız '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' ile yük taşımacılığında da rekabetçi bir lojistik sektörün oluşturulması için gerekli adımlar ve stratejiler de ortaya koyduk. '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız', odaklandığımız temel konular olan mobilite, lojistik ve dijitalleşme alanlarında vatandaşlarımızın beklentilerini karşılarken, Türkiye'mizin ekonomik gelişimine de üst düzeyde katkıda bulunacak. Yeni, hızlı ve konforlu bir altyapıyla daha sürdürülebilir, güvenli, çevreci, erişilebilir, kapsamlı, hızlı ve teknolojik olarak daha yenilikçi bir ulaştırma sektörüne sahip olacağız" diye konuştu.



'DEMİR YOLU YOLCU SAYIMIZIN 269 MİLYONU GEÇMESİNİ HEDEFLEDİK'



Demir yollarında başlatılan reform hareketi ile demir yollarını yenileyerek, yeni hatlarla zenginleştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demir yolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Demir yolu yolcu sayımızın 2035 yılında 145 milyonu, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefledik. Netice olarak; demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Bu rakamlar aynı zamanda karbon salınımının ciddi anlamda azaltılması anlamına geliyor. Elbette diğer ulaşım modlarındaki yatırımlarımıza da gereken önemi vererek ülkemize; yeni, hızlı ve konforlu bir altyapıyla daha sürdürülebilir, güvenli, çevreci, erişilebilir, kapsamlı, hızlı ve teknolojik olarak daha yenilikçi bir ulaştırma kazandırma çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



'DEMİR YOLLARINDAKİ YÜKÜN YÜZDE 16'SINI ÖZEL DEMİR YOLU İŞLETMECİLERİ TAŞIDI'



Karaismailoğlu, "Serbestleşen demir yolu sektöründeki işletmecilerin, adil ve sürdürülebilir rekabet ortamında hizmet verebilmeleri için sektörün düzenleyici makamı ve ulusal emniyet otoritesi olarak, mevzuat çalışmalarını bakanlığımız bünyesinde Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumlu biçimde sürdürüyoruz. Demir yollarında başlattığımız serbestleşme ile birlikte özel sektörün yolcu ve yük tren işletmeciliği yapabilmesinin önünü açtık. Bu kapsamda; 3 şirketi demir yolu yolcu tren işletmecisi, 4 şirketi ise demir yolu yük tren işletmecisi olarak yetkilendirdik. 2022 yılında demiryollarındaki toplam 38,5 milyon ton yükün yüzde 16'sı özel demir yolu tren işletmecileri tarafından taşındı. Demir yolunda taşımacılık payının daha da artırılması için; yatırım ve işletmecilik maliyetlerinin düşürülmesi, karasal yükün demiryollarına kaydırılmasının cazip hale getirilmesi çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



'KÜRESEL TİCARETİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAKTA'



AB ile entegrasyonu artıracak ve aynı zamanda Türkiye'nin ulaştırma politikalarına hizmet edecek eserleri hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Bu bağlamda; Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak demir yolu hattı ve Samsun-Kalın demir yolu hattı projeleri gibi büyük demir yolu altyapı projelerini AB fonlarının da desteğiyle yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. AB politikalarıyla uyumlu projelerimiz, bütçesel büyüklüklerinin yanı sıra stratejik konumlarıyla da ulusal politikalara hizmet ederken aynı zamanda küresel ticaretin de gelişmesine katkı sağlamakta. Devam eden Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi yapım işimiz ise Londra-Pekin demir yolu aksının stratejik bir parçasıdır ve IPA-II dönemi Türkiye-AB mali iş birliğinin imza projesi olarak nitelendirilmektedir" dedi.



Karaismailoğlu, AB ile ortaklaşa finanse edilen 'İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi' ile de intermodal taşımacılıkta demiryollarının payını arttırmayı hedeflediklerini söyleyerek "Ana plan kapsamında, demir yolu yük taşımacılığını 2053 yılında yüzde 22'ye çıkarmayı hedefledik. Bu doğrultuda 2053 yılı projeksiyonumuza göre demir yolunda taşınan yük miktarı 448 milyon tona çıkacaktır" dedi.