Bakan Karaismailoğlu: Dünyayı Türkiye’ye bağlıyoruz

'ESERLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

Tünelin önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Coğrafi konumuyla kuzey- güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan güzel Amasya'mız, doğu- batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar kateden kuzey hattında önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle Amasya'nın hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak kara yolu yatırımları büyük önem taşıyor. Biz de Amasya'nın potansiyelinden en doğru biçimde yararlanabilmesi, daha da gelişmesi için projelerimize ve eserlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Kuzey TETEK Hattı'nın 115,1 kilometrelik bölümünü oluşturan Osmancık-Merzifon yolu üzerinde Badal Tüneli projesini hayata geçirdik" dedi.

Badal Tüneli'nin, çift tüplü olarak hizmet vereceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bağlantı yollarıyla birlikte Badal Tüneli projesinin toplam uzunluğu 4,5 kilometreye ulaşmaktadır. Proje kapsamında ayrıca toplam 345 metre uzunluğunda 4 köprü de yer alıyor. Bu bölge artık sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkmış trafik, can ve mal güvenliği en üst seviyeye yükselmiştir. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin her alandaki rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır" diye konuştu.