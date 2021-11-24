Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Türksat 5B aralık sonunda fırlatılacak

TÜRKSAT 6A'DA KULLANILACAK EKİPMANLARIN ÜRETİM VE TEST SÜREÇLERİ SÜRÜYOR

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 6A uydu çalışmaları hakkında da bilgi paylaşarak, "Bir milat olacak olan Türksat 6A, havacılık, uzay ve savunma sektörümüzün önde gelen proje paydaşları tarafından yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen güncel pek çok haberleşme uydusu sistemini barındırmaktadır. Türksat 6A ile Türkiye GEO uydu teknolojisine sahip olan, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Türksat 6A ile dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasında anılmaya başlanacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Mühendislik modeli entegrasyonu USET merkezinde 2021'in nisan ayında tamamlanan 6A'nın, uydu sistem seviyesi çevresel test faaliyetlerine başlandı. Bu faaliyetler kapsamında Isıl Denge Testi, Akustik Titreşim, Sinüs Titreşim Testleri, Kütle Merkezi Ölçümleri, Statik Yük Testleri icra edilmekte ve Uçuş Modeli entegrasyon faaliyetleri ise USET merkezinde eş zamanlı yürütülmektedir. Proje kapsamında en önemli kazanımlarımız arasında yer alan ve yerli olarak geliştirilen 29 adet ekipmanın yeterlilik ve mühendislik modellerine ait üretim ve testleri tamamlandı. Uçuş modelinde kullanılacak ekipmanların ise üretim ve test süreçleri devam ediyor."

Karaismailoğlu, üretim çalışmaları süren Türksat 6A haberleşme uydusunun da 2023'te uzaya gönderilmesinin planlandığını bildirerek, Türksat 6A projesi ile uzay sistemleri üretim kabiliyetlerini olgunlaştıran Türkiye'nin artık uzay teknolojileri ihraç eden bir güç haline geleceğine işaret etti.