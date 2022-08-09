Bakan Karaismailoğlu: Elleçlenen yük miktarı 7 ayda 319.6 milyon tonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Temmuz ayı denizcilik istatistikleriyle ilgili açıklama yaptı. Temmuz'da limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 46 milyon 198 bin tona ulaştığını kaydeden Karaismailoğlu, "Ocak-Temmuz döneminde de limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 319 milyon 687 bin tona çıktı" dedi.



EN FAZLA YÜK ELLEÇLEME KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI'NDA



Temmuz ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının yüzde 3,2 artarak 12 milyon 495 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise yüzde 11,4 artışla 21 milyon 424 bin ton olduğunu belirten Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Temmuz ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 33 milyon 919 bin tona yükseldi. Limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları yüzde 6,7 azalarak 6 milyon 233 bin ton oldu. Kabotajda taşınan yük miktarı ise 6 milyon 45 bin ton ile yüzde 14,4 artış gösterdi. En fazla yük elleçlemesi toplam 7 milyon 388 bin ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nı; Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Yük cinslerine baktığımızda temmuz ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsi 1 milyon 341 bin 167 tonluk artış ile briketlenmemiş taşkömürü oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 931 bin 425 ton artış ile ham petrol ve 213 bin 805 ton artış ile hurda demir takip etti. Portland Çimento, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 1 milyon 206 bin 806 ton ile ilk sırayı aldı. Briketlenmemiş taşkömürü ise limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 3 milyon 6 bin 976 ton ile birinci oldu."



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE AMERİKA



Temmuz'da denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin 1 milyon 617 bin ton ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleştiğinin altını çizen Karaismailoğlu, Amerika'yı; İtalya'ya ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini aktardı. Karaismailoğlu, ithalatta en fazla yük elleçlemesinin 6 milyon 772 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleştiğini ifade etti.



KABOTAJ'DA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 36,2 ARTTI



"Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 978 bin TEU oldu" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Ocak-Temmuz döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 7 milyon 365 bin TEU'ya çıktı Temmuz'da elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 755 bin 869 TEU oldu. Limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 0,4 artarak 361 bin 322 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 2,9 artarak 394 bin 547 TEU oldu. Elleçlenen transit konteyner miktarı yüzde 25 azalarak 148 bin TEU'ya geriledi. Aynı ayda kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 36,2 artarak 73 bin 226 TEU'ya yükseldi" değerlendirmesinde bulundu.



EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEME AMBARLI BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI'NDA



Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 241 bin 263 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, bu liman başkanlığını Mersin ve Kocaeli Bölge Liman Başkanlıklarının takip ettiğini kaydetti. En fazla konteyner elleçlemesinin 100 bin 687 TEU ile İsrail'e yapılan taşımalarda gerçekleştiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İsrail'i; Yunanistan ve Mısır ile yapılan taşımalar izledi. Limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 37 bin 858 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Mısır'ı; Çin ve Yunanistan takip etti. Denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasının 69 bin 618 TEU ile İsrail'den gelen konteynerlerdan oluştuğu belirlendi."



LİMAN TESİSİ SAYISINI 217'DEN 255'E ÇIKARACAĞIZ



Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi denizcilik sektöründe de geleceği devlet aklı ile planladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, bu kapsamda alanında uzmanlarla bir araya geldiklerini, önce Kocaeli Körfez Lojistik Çalıştayı'nı, daha sonra 2'nci Denizcilik Zirvesi'ni düzenlediklerini hatırlattı. Lojistik Çalıştayları Anadolu'ya yayacaklarını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, denizcilik sektörüne 2053 yılına kadar 21.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirileceğini vurguladı. Karaismailoğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızda Mavi Vatan'ımızın temeli, ulaşımdaki entegrasyonumuzun kilit noktası denizyollarına özel bir yer ayırdık. Liman tesisi sayısını 217'den 255'e çıkaracağız. Yeşil liman uygulamalarını yaygınlaştırılarak limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasını sağlayacağız. Otonom gemi seferleri geliştirilecek ve limanlarda otonom sistemler ile elleçleme verimliliği artırılacak. Limanların aktarma hizmeti kapasitesi genişletilerek bölge ülkelerine hizmet verebilecek çok modlu ve kısa mesafeli deniz taşıma altyapısını geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

