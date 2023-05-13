Bakan Karaismailoğlu: Eren Bülbül yaşasaydı yarın ilk oyunu kullanacaktı

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akçaabat ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda, yarın yapılacak seçimin önemine değinerek, "Seçimler o kadar önemli ki çocuklarımızın geleceği söz konusu. Memleketimizin, milletimizin geleceği söz konusu." diye konuştu.

Karaismailoğlu, çok yoğun bir seçim kampanyası yürüttüklerinin altını çizerek, Dilimiz döndükçe her şeyi milletimize anlatmaya çalıştık. İnşallah Trabzon'dan vereceğimiz bu güçlü ses, bütün dünyaya çok güzel bir mesaj olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.