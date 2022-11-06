Bakan Karaismailoğlu Gaziray’ın videosunu paylaştı

GAZİRAY projesi ile toplam uzunluğu 5,5 kilometre olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 köprü, 12 alt ve üst geçitle 26 menfez de inşa edildi. GAZİRAY'da kullanılacak elektrikli tren setleriyse yerli ve milli üretiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Twitter hesabı üzerinden, "Tüm Türkiye'ye ve Gaziantep'e Hayırlı olsun!" diyerek GAZİRAY'ın videosunu paylaştı:

Bakan Karaismailoğlu'ndan Gaziray paylaşımı | Video