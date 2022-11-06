Bakan Karaismailoğlu Gaziray’ın videosunu paylaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde hizmete giren, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 16 duraklık ve bugünkü rakamıyla yaklaşık 10 milyar liralık dev proje olan GAZİRAY Banliyö Hattı'nın açılış töreni, İstasyon Meydanı'nda 70 bine yakın Gazi şehirlinin katılımıyla gerçekleşti.
GAZİRAY PROJESİ
5 kilometrelik kısmı yer altından ilerleyen projede 2 hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı bulunuyor. 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı üzerinde sağlanacak ulaşım için kentte 16 istasyon oluşturuldu. Taşlıca, Mustafa Yavuz, Seyrantepe, Göllüce, Gar, Mücahitler, Topraklık, Adliye, Selimiye, Fıstıklık, Beylerbeyi, Stadyum, Dülük, OSB-4, OSB-3 ve Başpınar istasyonları boyunca devam edecek olan GAZİRAY kentin ulaşımda ana damarlarından biri haline gelecek.
Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldırmayı amaçlayan proje güvenli ve hızlı şekilde toplu taşımayı sağlarken, sanayi bölgeleri arasındaki ulaşım hattını günün şartlarına uygun ve modern hale getirecek. GAZİRAY ile ulaşımda şehir merkezindeki trafik yükü azalırken yeşil enerjiyle de ulaşım sağlanmış olacak.
GAZİRAY projesi ile toplam uzunluğu 5,5 kilometre olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 köprü, 12 alt ve üst geçitle 26 menfez de inşa edildi. GAZİRAY'da kullanılacak elektrikli tren setleriyse yerli ve milli üretiliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Twitter hesabı üzerinden, "Tüm Türkiye'ye ve Gaziantep'e Hayırlı olsun!" diyerek GAZİRAY'ın videosunu paylaştı:
Bakan Karaismailoğlu'ndan Gaziray paylaşımı | Video