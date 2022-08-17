Bakan Karaismailoğlu: Güvenli ve kaliteli yollarla kazalar yüzde 80 azaldı

'TRAFİK KAZALARI YÜZDE 80 AZALDI'

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, kara yollarına, deniz ve hava yollarına göre daha fazla yatırım yapılmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye'de 20 yıl önce son derece yetersiz bir kara yolu altyapısı vardı. Bizim konforlu ve güvenli bir yol ağımızın olması gerekiyordu. Bu da ilk aşamada kara yolu ile başladı. Kara yolu altyapısını da belirli bir seviyeye getirmemiz gerekiyordu. Ülkemizin bütçeleri belli ve o bütçeleri de planlı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. O yüzden o kara yolu ağı altyapı açığını gidermek için özellikle yüzde 65 ağırlıklı bir kara yolu altyapısı yaptık. Bölünmüş yol uzunluğu şu anda 28 bin 800 kilometreye çıktı. 26 milyona çıkan araç sayısı ve trafikteki taşıt hareketliliği artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'ne varan azalmalar oldu. Bu, güvenli ve kaliteli yollar sayesinde oldu. Bizim öncelikli hedefimiz buydu ve bunu gerçekleştirdik. Şimdi kara yollarındaki yatırım miktarı aşağı düşmeye başladı, yüzde 36'lara inecek."