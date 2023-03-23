Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL'ün şubat ayına ilişkin hava trafik raporuna göre Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"İstanbul Havalimanı şubat ayında, 35.569 uçuş, 5.136.413 yolcu. Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı milyonlarca yolcumuzun üstün hizmet kalitesiyle ağırlamaya devam ediyor" paylaşımında bulundu.