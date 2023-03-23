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Giriş Tarihi: 23.3.2023 11:52 Son Güncelleme: 23.3.2023 11:52

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) şubat ayına ilişkin hava trafik raporuna göre İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

DHA
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL'ün şubat ayına ilişkin hava trafik raporuna göre Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"İstanbul Havalimanı şubat ayında, 35.569 uçuş, 5.136.413 yolcu. Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı milyonlarca yolcumuzun üstün hizmet kalitesiyle ağırlamaya devam ediyor" paylaşımında bulundu.

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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
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