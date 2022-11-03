Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Sayılı günler kaldı: Açılış için geri sayım...





'SKUTER BAĞLAMA YERLERİ VAR'

5 şehirde, uzunlukları 152,4 kilometreyi bulan 12 projenin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Kent içi raylı sistemlerde önemli projelere imza atıyoruz. Kayseri'de çalışacak ilk aracını banttan indireceğimiz tramvaylardan 5 adet üretiyoruz. Tramvaylarımızın uzunluğu 32,7 metre, genişliği 2,65 metre, yolcu kapasitesi 288 ve hızı da saatte 70 kilometre olacak. Bu hattımıza özel olarak üretmekte olduğumuz 5 tramvay aracımızın tasarımında şehrin ihtiyacına uygun, teknik ve sosyal açıdan uyumunu ön planda tuttuk. Tramvaylarımızın imalatında; yeni teknolojiler, çevre dostu enerji kullanmasını sağlayacak motor ve hareket aksamlarını kullandık. Ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlara azami özen gösterdik. Üç aşamalı üstün konforlu koltuklar yerleştirdik, koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullandık. Tramvaylarımızda bisiklet ve scuter bağlama yerleri ve şarj üniteleri yaptık. Kolay bakım gerektiren ekipmanlar kullandık. Bugün ilkini banttan alacağımız araçlarımızın üretimindeki yerlilik oranı yüzde 61'in üzerinde. Testlerine başlayacağımız tramvaylarımızı, en kısa zamanda hattımızda işletmeye alacağız." dedi.