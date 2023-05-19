Bakan Karaismailoğlu: Kandil’den işaret eden parmakları, o maskelerle kapatamazlar

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ın ardından artık Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmayacağını söyledi.

Seçimlerin hakeminin millet olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Belki eksik kalan bir şeyler var ki tamamlanması için 28 Mayıs önümüze geldi. İnşallah orada da eksiklerimizi tamamlayacağız. Şu kısa sürede dokunabileceğimiz el, çalmadık kapı da varmış demek ki." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, gönüllere girmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Yüzde 82, Of için çok düşük görüyoruz ama dışarıdan pasta görüldüğünde aslında hiçte öyle değil. Ama Of'a yüzde 90'lar yakışır. O yüzde 90'ları aldığımız zaman birileri işte off olacak." diye konuştu.

Teşkilatın en alt kademesinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar herkesin bir ve beraber olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, vatana ve millete hayırlı hizmetler yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Karaismailoğlu, eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını, böylelikle vatandaşın hayatını kolaylaştırıp yaşam standardını yükselttiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her zaman milletimizin derdiyle dertlendik, dertlenmeye de devam edeceğiz. Dört tane vatan sevdalısı arkadaşınızla birlikte inşallah Trabzon'u, Of'u TBMM'de temsil edeceğiz. İnşallah bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte taçlandıracağız. O bir dünya lideri, sadece Türkiye lideri değil. Bütün Müslümanların, bütün Türk Cumhuriyetlerinin gözü Türkiye'de ve 28 Mayıs'ı bekliyor. Tabii karşımızda teröristlerle işbirliği yapan ittifak da durmuyor. Daha dün Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler, bugün başka bir maskeyle milletin önüne çıkmaya çalışıyorlar ama o maskeleri 28 Mayıs'ta siz indireceksiniz. Bu maskeleri milletimiz iyi tanıyor. Kandil'den işaret gösteren parmakları, o maskelerle kapatamazlar hiçbir zaman. Onlara gereken cevabı milletimiz 28 Mayıs'ta verecektir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise iki kanatlı bir seçime girdiklerini, birincisinde alınan başarıya karşın buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta çok daha güçlü oy oranlarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Şen, "Herkesin vazifesini tam yapmış olması için 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden belirgin bir şekilde üzerinde oy alınması gerekiyor. O farkı açmamız gerekiyor ki ikinci tura çıkmanın anlamı olsun. Trabzon bu seçimde yüzde 65'di, yüzde 70 olacak ki bunun bir anlamı olsun. İkinci turun bir farkı olması lazım. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın her birinize selamını iletiyorum." dedi.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, MHP ve Yeniden Refah Partisi Of İlçe Başkanlıklarını da ziyaret etti.

Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, partililerle bir araya geldi.