Bakan Karaismailoğlu: Kaos kaybetti, 21 yıllık istikrar, güven, cesaret ve umut kazandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği'ndeki koordinasyon toplantısı sonrası kentteki K2 Konteyner Kent'te incelemede bulundu.

Burada konuşan Karaismailoğlu, yeni dönemde Adıyaman ve Türkiye için yeniden güzel dönemin başlayacağını söyledi.

Depremlerin ilk saatinden itibaren kentte olduklarını ve çalışmaları titizlikle yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinin tamamında 350 ayrı çadır kentte 865 bin çadır kurduk ve 2 milyon 605 bin afetzedemize barınma imkanı sağladık. Ayrıca, kalıcı konutlar yapılıncaya kadar 348 konteyner kentte de yaklaşık 110 binin üzerinde konteyner kurularak 250 binin üzerinde afetzedemize geçici yuva temin ettik. Adıyaman'da da 35 çadır kentte yaklaşık 355 bin afetzedemiz, 16 bin 961 konteynerde de yaklaşık 35 binin üzerinde afetzedemiz barınmaktadır. Konteyner sayıları planlanan 43 konteyner kentte hızla artmaya devam etmektedir. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz."

Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazın kaldırılması için çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, bir yandan da yeniden inşa çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Depremlerde hasar gören illeri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Tüm afet bölgelerini topyekun omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa bir sürede hayatı normale döndürüyoruz. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla özel sektörümüzle sivil örgütlerimizle tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Maalesef bu başarıları daha önce yaşadığımız afetlerde görev alan AK Parti öncesi hükümetler gösteremediği için yaşanan acılar çok daha büyük olmuştu. 17 Ağustos ve Düzce depremlerini hatırlayın. Peki, o günlerle bugünler arasında ne fark var? Tabii ki Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti farkı var."