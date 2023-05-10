Bakan Karaismailoğlu: Kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar

TARİHİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ

Terörist uzantılarının inlerinden kirli ittifakı işaret ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Uyanık olmamız lazım. Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimini yapıyoruz. Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üzerine de çıkma yolunda çok önemli mesafeler katetti. Çok büyük hedefler kendine koydu. Maalesef karşımızda bir işbirliği var. Bütün Türkiye düşmanları bir cephede birleşmişler. Adeta Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. Karşılarında kim var? Bu milletin evladı bu milletin bağrından çıkmış bir Anadolu insanı. 20 yıldır canını dişine takıp vatanının, milletinin geleceği için çaba sarf eden ter döken ve bütün yaptıklarıyla ortada olan dünyanın gıpta ile baktığı lider bir Türkiye var artık. Yıllar önceki güçsüz Türkiye ve kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar. Ona fırsat vermeyecek olan sizlersiniz" diye konuştu.