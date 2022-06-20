Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılışını yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam içerisinde yüzde 61'lik oranla en büyük payı, kara yolları projelerimiz alıyor. Ülke genelindeki kara yolu yatırımlarımızla bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 664 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu iki katına çıkarıp 3 bin 633 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu 13 kat artırarak 650 kilometrenin üzerine çıkardık'' dedi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'ne inşa edilen Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve kent protokolü katıldı. Açılışta konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun göreve geldiği ilk günden itibaren Adana ile çok yakından ilgilendiğini belirtti.





Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye için koyduğu vizyonun en önemli parçalarından bir tanesi ulaşımla ilgili gerçekleşen çalışmalardır. Şimdi burada da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, Türkiye'de önemli bir marka olan organize sanayi bölgemize cazibe merkezi olmasını daha da güçlendirecek bir açılış gerçekleştiriyoruz. Biz bunları milletimizin bize verdiği talimat çerçevesinde ortaya koyuyoruz. Ama karşımızdakiler, bugün sabah da dinledim Türkiye'de SİHA'ların yapılmasından, bu yolların hayata geçirilmesine kadar her şeye karşılar" dedi.



'SİHA'LARIMIZDAN RAHATSIZ OLANLAR TERÖR ÖRGÜTLERİDİR'



Türkiye'nin her yerine yollar yapıldığını belirten Çelik, hizmetlere karşı çıkıp kötüleyenlerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bu hizmetleri kötülemesi tamamen millet siyasetinden devlete hizmet etme misyonundan ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor. Dün bir milletvekilleri çıkıp SİHA'ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA'ların yapımını engelleyeceğini söyledi. Türkiye'nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA'larımızla gurur duyuyoruz. SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir. Türkiye'nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir. Dünyanın her tarından, SİHA'larımızın ortaya koyduğu performans dünya barışı için tüm devletler tarafından takdir edilmektedir. Bir tek kara propaganda odakları SİHA'larımıza, yaptığımız hizmetlere karşı çıkmaya devam etmektedir. Türkiye'de de maalesef bu hizmetlere SİHA'ların yapılmasına, milli güvenliğimizin kazanımlarına karşı çıkmak yine aynı kadrodan Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmiştir. Adana için de yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece karşı çıkmakla yetiniyorlar. Bugünden sonra da yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye hizmet götürmeye devam edeceğiz. SİHA'larımızı üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Taş üstüne taş koyarak hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Bizlerin Türkiye karşıtı ve Türkiye düşmanlarına verdiğimiz en büyük cevap, bu açılışlardır. Bizim Türkiye'nin karşıtlarına vereceğimiz en iyi cevap, Türkiye'nin çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamaktır. Terör örgütlerinin arkasında olanlar Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yollardan da rahatsız oluyorlardı. O yolların yapılmasını engellemek için çeşitli saldırılar düzenlediler. Yine o insanlara hizmet gitmesin, o insanlara refah gitmesin, diye. Şimdi yine kimlerin karşı çıktıklarını görüyoruz. Bugünden ve bugünden sonra bu hizmeti en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon sayesinde hiç kimse, hiçbir şart altında bu hizmetlerin ortaya çıkmasını engellemeyecek."





'81 İLİMİZİN TAMAMINDA YATIRIMLAR YAPIYORUZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



"Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Yalnızca Adana'da değil, 81 ilimizin tamamında yatırımlar yapıyor, eserler inşa ediyor, milletimize hizmetin en kalitelisini sunmak için canla başla çalışıyoruz. Ülke genelindeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda, hükümetlerimiz döneminde, ülkemizin yalnızca çehresini değil, geleceğini de aydınlatan projelerimiz için, milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam içerisinde yüzde 61'lik oranla en büyük payı, kara yolları projelerimiz alıyor. Ülke genelindeki kara yolu yatırımlarımızla, bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 664 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu iki katına çıkarıp, 3 bin 633 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu 13 kat artırarak 650 kilometrenin üzerine çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi de 2,5 kat artırarak trafikte kaybedilen zamandan ve yakıttan tasarruf ettik, bölgemizde karbon emisyonu salınımını azalttık. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aşıyoruz. Biz yalnızca milletimizin derdinde, ona en iyi hizmeti sunmanın peşindeyiz. 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam yaratması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, hizmetlerimizi hakka hizmet aşkı ile yürütüyoruz.''



'YILLIK TOPLAM 22 MİLYAR 408 MİLYON DOLAR TASARRUF SAĞLADIK'



Yapılan yolların işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla seyahat sürelerinde tasarruf sağlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Seyahat süresinde yıllık 10,5 milyar saat tasarrufu elde ettik. Yeni yollarla mesafeleri kısaltarak ciddi tasarruflar elde ediyoruz. Yıllık zamandan 17 milyar 238 milyon dolar, akaryakıttan 908 milyon dolar, bakım onarımdan 636 milyon dolar ve çevre etkilerinden 16 milyon dolar çevre tasarrufu olmak üzere, yıllık toplam 22 milyar 408 milyon dolar tasarruf sağladık. Son 20 yılda ülkemizde araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği de yüzde 142 oranında arttı. Buna karşın, çok kıymetli bir başarıya da imza attık. Yaptığımız yerinde yatırımlar ve yollarımız sayesinde kazalardaki can kayıplarımız yüzde 81 oranında azaldı. Bu da her yıl 12 bin can kurtarıyoruz anlamına gelmektedir. Büyük yatırım hamlelerimizden Adana da hak ettiği payı alıyor. Bugüne kadar Adana'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için, 15 milyar 517 milyon liralık harcama yaptık. Adana'daki bölünmüş yol uzunluğunu 431 kilometreye çıkardık. Yollarımızda sürüş güvenliğini artırdık. Hükûmetlerimiz döneminde Adana'da 238 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 2 bin 482 metreyi bulan 37 adet köprüyü tamamlayarak hizmete açtık. Adana'daki kara yolları için yapılan harcamayı 10 milyar 450 milyon liraya yükselttik. Adana genelinde devam eden 12 ayrı kara yolu projesinin toplam bedeli 5 milyar 334 milyon liraya ulaşmakta."



'GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Projeler hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



''Projemizin toplam uzunluğu 213 kilometre olup, bu miktarın 86,5 kilometresi Adana il sınırları içinde yer alıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana Baklalı Köprülü Kavşağı da 213 kilometrelik otoyol projesinin bir bölümünü oluşturuyor. Bugün açılışını yaptığımız kavşağımız, 2 adet 53 metre uzunluğundaki köprü, 485 metre uzunluğunda dönel ada ve 2 bin 960 metre uzunluğunda iki şeritli kavşak kollarından oluşmaktadır. Akdeniz Bölgemizin tarım, sanayi ve turizm merkezi Adana'mızı hızlı tren ile Mersin, Osmaniye ve Gaziantep'e bağlıyoruz. Mevcut hat mesafesi 361 kilometre olan demir yolumuz, projenin tamamlanmasıyla 58 kilometre kısalacak. Hattın kısalmasıyla birlikte, seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek. Baklalı Kavşağımız, bu bölgenin araç trafik yoğunluğunu önemli oranda hafifletecek. Adana'mızın ticaret potansiyelinin büyük bir kısmını oluşturan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, ağırlıklı olarak doğu yönünde gelişiyor. Misis OSB Kavşağı, artan yoğunluğu karşılayamaz hâle geldi. Bu nedenle OSB'nin doğu kısmında projelendirdiğimiz Baklalı Kavşağı, Adana Hacı Sabancı OSB'nin gelişimini hızlandıracak. Baklalı Kavşağı'nın hizmete girmesiyle, Baklalı Köyü ve diğer yerleşim yerlerine ulaşımı da kolaylaştıracak. Adana'nın denizciliğini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım ve iletişim projelerini hayata geçirdik, yenilerine de devam ediyoruz. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız ekonomik refaha ersin ve geleceğe güvenle bakabilsin. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdi ile dertlenmeyen bu yolda yürüyemez. Yaptığımız her bir kilometre yol ile halkımızın gönlüne bir kez daha ulaşıyor; birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Biz sizleri, milletimizi, vatanımızı çok seviyoruz. Görevimize sıkı sıkı sarılıyor, çocuklarımız, gençlerimiz için güçlü ve büyük Türkiye'nin tesis edilmesi için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz."