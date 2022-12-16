Bakan Karaismailoğlu: Milli uzantımız TRABİS hayırlı olsun!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz tarafından alan adlarına ilişkin mevzuat çalışmaları neticesinde alan adı tahsis işlemlerinde köklü değişikliklere gidilmiştir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda olduğu gibi, internet alanında da hem gelişim hem de milli kazanımlar için çalışmaya devam ediyoruz! Ülkemizdeki alan adı sektörünü geliştirecek milli uzantımız TRABİS hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.