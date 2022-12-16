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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Karaismailoğlu: Milli uzantımız TRABİS hayırlı olsun!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:00 Son Güncelleme: 16.12.2022 16:03

Bakan Karaismailoğlu: Milli uzantımız TRABİS hayırlı olsun!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Her alanda olduğu gibi, internet alanında da hem gelişim hem de milli kazanımlar için çalışmaya devam ediyoruz! Ülkemizdeki alan adı sektörünü geliştirecek milli uzantımız TRABİS hayırlı olsun!" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Milli uzantımız TRABİS hayırlı olsun!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz tarafından alan adlarına ilişkin mevzuat çalışmaları neticesinde alan adı tahsis işlemlerinde köklü değişikliklere gidilmiştir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda olduğu gibi, internet alanında da hem gelişim hem de milli kazanımlar için çalışmaya devam ediyoruz! Ülkemizdeki alan adı sektörünü geliştirecek milli uzantımız TRABİS hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu: Milli uzantımız TRABİS hayırlı olsun!
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