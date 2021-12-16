Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Kayseri’ye hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi'nde ihale sürecinin başladığını ve 1 ay içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı açıklamada; "Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi'nin uzunluğu 142 kilometre olacak. Saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun yeni çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12 bin 900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz 3 bin 280 metre olacak. Hızlı tren demiryolu hattımızda toplam uzunluğu 2 bin 395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üst geçit ve 116 alt geçit yer alacak. Hat boyunca 21 adette viyadük yapacağız. Hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiğimiz hızlı tren projemizin ihale sürecine başladık, 1 ay içinde de bitireceğiz inşallah. Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı tren Projemizi 4 yılda tamamlamayı da hedefimize koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yerköy-Kayseri hızlı tren hattımızın devreye girmesiyle birlikte Yerköy Kayseri arasısındaki 170 kilometre olan uzunluk 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3 buçuk saatten bir saatin altına inecek.Projemiz tamamlandığında Yerköy-Kayseri arasındaki 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif sağlamış olacağız. Hattın tamamlanmasıyla mevcut demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara-kayseri ulaşım süresi 3 saate inecek. Bu hatla birlikte Ankara-Kırıkkale-Yerköy-Şefaatli-Yenifakılı-Himmetdede- Boğazköprü ve Kayseri istasyonları arasında bir yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak. Kayseri'deki Boğazköprü mevkiinde ayrıca 620 bin metrekare alan üzerine 1,8 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkezini de kuruyoruz. Boğazköprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğimde Kayseri uluslararası taşımacılık koridorlarındaki payını yükseltecek ve önemli bir yük aktarma merkezi haline gelecek" diye konuştu.