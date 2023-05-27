Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İlk sefer bu akşam saat 20:10’da

Trende çay-kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacağını belirten Bakan Karaismailoğlus açıklamasında, "Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı Milli Elektrikli Tren Seti 160 kilometre işletme hızına sahip bulunuyor. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretildi" sözlerine yer verdi.