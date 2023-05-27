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Giriş Tarihi: 27.5.2023 15:22 Son Güncelleme: 27.5.2023 16:49

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İlk sefer bu akşam saat 20:10’da

Sakarya’da üretilen yerli ve milli tren ilk seferini bugün saat 20.10’da Adapazarı Tren Garı’ndan yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Milli tren, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olarak üretildi” dedi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İlk sefer bu akşam saat 20:10’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi verdi. Milli elektrikli trenin bu akşam ilk seferine çıkacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini anımsattı. Karaismailoğlu, "Milli tren, yolculu seferine saat 20.10'da Ada Ekspresi ile Adapazarı'ndan başlıyor. Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze arasında günde 5 sefer yapacak olan Milli Elektrikli Tren günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek" ifadelerini kullandı.

Trende çay-kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacağını belirten Bakan Karaismailoğlus açıklamasında, "Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı Milli Elektrikli Tren Seti 160 kilometre işletme hızına sahip bulunuyor. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretildi" sözlerine yer verdi.

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Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! İlk sefer bu akşam saat 20:10’da
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