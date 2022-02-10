Bakan Karaismailoğlu rakamları açıkladı! 9 milyonu aştı

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, ocak ayına ilişkin hava yolu istatistikleri ile havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

İç hat yolcu trafiğinin ocakta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49 artarak 5 milyon 25 bini aştığını ifade eden Karaismailoğlu, dış hat yolcu trafiğinin de aynı dönemde yüzde 128 artışla 4 milyon 241 bine yükseldiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, ocakta direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiğinin de yüzde 77 artarak 9 milyon 280 bine ulaştığını ifade etti.

UÇAK TRAFİĞİ DIŞ HATLARDA YÜZDE 80 ARTTI

İniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen ay Ocak 2021'e kıyasla iç hatlarda yüzde 25 artarak 50 bin 225 olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Dış hatlarda uçak trafiği bu dönemde yüzde 80 artarken uçak sayısı 35 bin 683'e ulaştı. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği yüzde 52 artarak 111 bin 971'e yükseldi. Havalimanları yük trafiği, ocakta iç hatlarda 50 bin 849 ton, dış hatlarda 186 bin 333 ton olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin ocakta iç hatlarda 6 bin 744, dış hatlarda 19 bin 715 olmak üzere toplamda 26 bin 459'a ulaştığına dikkati çekerek, "İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 892 bin 169, dış hatlarda 2 milyon 593 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 485 bin yolcuya hizmet verildi." ifadesini kullandı.

"YOLCU TRAFİĞİ ESKİ SEVİYESİNE YAKLAŞTI"

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de yolcu trafiğinin büyük ölçüde azaldığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hava yolu yolcu trafiği, ocakta 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Böylece havalimanlarımız toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde bu yıl ocak ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 66'sına ulaşılmış oldu. Toparlanma ivme kazandı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu toparlanmada önemli rol oynadı. 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını bugün itibarıyla 56'ya çıkardık. Açılacak havalimanlarıyla birlikte bu sayı 61'e yükselecek."