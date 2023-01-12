Bakan Karaismailoğlu rakamlarla duyurdu: İstanbul Havalimanımızı Avrupa’nın Lideri yaptık!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılsonu uçak ve yolcu ve yük trafik verilerini açıkladı. Aralık ayında üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 18.6 artarak 144 bin 578'e çıktığını belirten Karaismailoğlu, yılın son ayında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 19 bin, dış hat yolcu trafiğinin 6 milyon 854 bin olduğunun altını çizdi.

Karaismailoğlu, transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısının yüzde 26,7 artışla 12 milyon 883 bini aştığını duyurdu. Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'na aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 684, dış hatlarda 28 bin 752 olmak üzere toplamda 37 bin 436'ya ulaştı. Rekorların havalimanı İstanbul'da; iç hatlarda 1 milyon 119 bin, dış hatlarda 4 milyon 303 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 422 bin yolcumuza hizmet verdik" ifadelerini kullandı.