Türkiye demir ağlarla örülüyor! Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: Seyahat süresi 70 dakikaya düşecek

21 yıldır ülkemizin dört bir köşesine kazandırdığımız projelerimiz de bunun en güzel göstergesidir. Doğu, batı, kuzey güney demeden ülkemizin her bir köşesinde yatırımızla imzamızı attık, atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.