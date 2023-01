Bakan Karaismailoğlu: Tatil planı yapacaklarına keşke metro planı yapsalar

Cebeci Mahallesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi Temel Atma ve Yatay Delgi Yağmur Suyu Açılış töreni düzenlendi. Açılışta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşma yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "İstiyoruz ki, İstanbulluların en çok ihtiyaç duyduğu toplu taşıma sistemi sağlıklı işlesin. Ne İETT'nin yolda kalan otobüslerini vatandaşımız itsin ne de şov amaçlı açılan metro istasyonunda milletimiz çile çeksin. Yaptığımız analizlere göre; İstanbul'un bin 100 kilometre metro hattına ihtiyacı var. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Görüyoruz ki, onlar ne bu gerçeğin farkında ne de umurlarında. Pendik-Sabiha Gökçen Hattı'na tek bir katkıları yokken bir tweet ile projeyi sahipleneceklerini sandılar. Bir de yüzleri bile kızarmadan; İstanbul'a en çok metro yapanın kendileri olduklarını iddia ediyorlar. Tek işleri yalan ve uydurma. Allah kimseyi bu hâllere düşürmesin. Tatil planları yapacaklarına, metro planları yapsalar keşke. Yeni planladıkları, yeni başladıkları bir tane proje yok" dedi.



Sultangazi Cebeci Mahallesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi Temel Atma ve Yatay Delgi Yağmur Suyu Açılış töreni düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul Ak Parti Milletvekili Hasan Turan konuşma yaptı.

'İSTANBUL BELEDİYECİLİK NEDİR CUMHURBAŞKANIMIZIN İBB BAŞKANI OLDUĞU DÖNEMDE GÖRDÜ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul; belediyecilik nedir, hizmet nedir ilk defa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde gördü. 27 Mart 1994'te İBB Başkanı seçildikten sonra sadece 100 günde su, imar planı, çöp, çevre gibi temel sıkıntıları gidermiş veya sorunları çözmek için gerekli adımları attı ve çözdü. Hayata geçirdiği yeniliklerle İstanbul'a, adeta çağ atlattı. Türkiye, her konuda Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğindeki AK Parti ile çok önemli mesafeler kat etti. Sadece çöp toplamakla, çukurları yamamakla geçen belediyecilik dönemi geride kaldı. Bunlar zaten asli görevlerimiz. Ama bugün maalesef görüyoruz ki, şu anki İBB bırakın kendini yenilemeyi, AK Parti yönetimi altında yüzlerce hizmetle tanışan İstanbul'u, hazıra konmuş olmasına rağmen yönetememekteler. İstanbul'un gelecek ihtiyaçları doğrultusunda pek çok projenin ihalesini yaptık. İnşaatlarını başlattık ve devrettik. Sonuç ne oldu? Devralınan metro hatlarında bile 4 yılda bir arpa boyu kadar mesafe kat edilmedi" diye konuştu.



'SEÇİMLERDE BU METRO HATTINI YAPACAK AK KADROLAR TEKRAR YÖNETİME GELECEKTİR'



Bakan Karaismailoğlu, "Bundan 25-30 yıl öncesini düşünün, o günlerde şu andaki Sultangazi tabii ki yoktu. Sultangazi, Ak Parti belediyeleri ile tüm altyapısıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, ulaşımıyla, doğal gazıyla her şeyiyle tepeden tırnağa modern bir ilçe hâline geldi. Açılışını yaptığımız Cebeci Mahallesi Yatay Delgi Yağmur Suyu Hattı da çok önemli bir altyapı projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim de katkımız bulunan bu proje ile Cebeci Mahallesi 2536 Sokak ve çevresindeki su baskınlarını artık bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için mega projeleri birer birer hayata geçirdik ve hayata geçirmeye devam ediyoruz. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donatmaya devam ediyoruz. 22 Ocak'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile mühendisliğimizin eşsiz bir eseri olan ilklerin ve enlerin projesi Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açacağız. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Metro Hattını yapmıyor. Ama Sultangazililer, Eyüplüler, Gaziosmanpaşalılar önümüzdeki seçimlerde bu metro hattını yapacak Ak kadroları tekrar yönetime getirip bu projeleri de bir bir bitirip milletinin hizmete sunacaktır" dedi.



'TATİL PLANLARI YAPACAKLARI, KEŞKE METRO PLANLARI YAPSALAR'



Bakan Karaismaioğlu, "İstiyoruz ki, İstanbulluların en çok ihtiyaç duyduğu toplu taşıma sistemi sağlıklı işlesin. Ne İETT'nin yolda kalan otobüslerini vatandaşımız itsin ne de şov amaçlı açılan metro istasyonlarında milletimiz çile çeksin. Yaptığımız analizlere göre; İstanbul'un bin 100 kilometre metro hattına ihtiyacı var. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Görüyoruz ki, onlar ne bu gerçeğin farkında ne de umurlarında. Pendik-Sabiha Gökçen Hattı'na tek bir katkıları yokken bir tweet ile projeyi sahipleneceklerini sandılar ama yanıldılar. Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nı planladık, inşaatına başladık ve 2019 yılında yüzde 70 ilerleme oranıyla devrettik. Kalan yüzde 30'luk kesimini ancak 4 yılda yarım yamalak bitirebildiler. Yazık, günah millet bu kadar oyalanmaz. O hattın şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekiyordu. Bir de yüzleri bile kızarmadan; İstanbul'a en çok metro yapanın kendileri olduklarını iddia ediyorlar. Maalesef tek işleri yalan ve uydurma. Allah kimseyi bu hâllere düşürmesin. Tatil planları yapacaklarına, metro planları yapsalar keşke. Yeni planladıkları, yeni başladıkları bir tane proje yok" dedi.