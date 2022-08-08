Bakan Karaismailoğlu tek tek açıkladı: 20 yılda büyük dönüşüm!





MUHALEFETE CEVAP: AVRUPA'NIN EN İYİSİ İSTANBUL HAVALİMANI

Avrupa'da salgın sonrası taleplerin artması ile birlikte havalimanlarında kaos yaşanırken İstanbul Havalimanı'nın sunduğu kesintisiz hizmetler ile Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı için muhalefet partilerinden daha önce yapılan eleştirilere cevap verdi:

" Projeyi duyurduk 'yapamazlar' dediler. Temelini attık, 'bitiremez' dediler. Bitirdik 'yolcu gelmez' dediler. Karalama kampanyaları yapanlara bir kez daha hatırlatalım. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Ülkemiz havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüşmüştür."