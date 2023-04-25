Bakan Karaismailoğlu: Trabzon Şehir Hastanesini 22 Şubat 2025’te hizmete açmayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Bakan Adil Karaismailoğlu, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Destek Hizmetleri Başkanı DR. Erdem Şen ve beraberindekilerle birlikte Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki incelemelerde bulundu. Bakan Karaismaloğlu inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesinin inşa edildiğini belirti.

Karaismailoğlu, "Hastanemiz 275 bin metrekarelik alanda kuruluyor. Hastanemizin 900 yatak kapasitesi var. Altyapı çalışmalarımızda bin 500 yatak kapasitesini esas aldık. Yani istenildiği anda bin 500 yatak kapasitesine ulaşabilecek. 2 bin 500 araçlık otoparkımız olacak. 33 tane ameliyathanemiz olacak. Aynı anda 33 ameliyatın yapılabileceği dört başı mamur dünyanın en modern hastanelerinden biri olacak" dedi.

"Trabzon böyle yatırımları hakkediyor"

İnşaat çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve 22 Şubat 2025'te Şehir Hastanesi'nin hizmete sunulmasının hedeflendiğini belirten Karaismailoğlu, "Trabzon böyle yatırımları hakkediyor. Trabzon'a ne yapsak azdır. Trabzon ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün Bakanlıklarımız Trabzon için çok önemli projeleri hayata geçiriyorlar. Buradaki yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak üzere yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki önemli çalışmaları da takip ettiklerini, yarın Türkiye ulaşım tarihi ve demiryolu açısından önemli günlerden bir tanesi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara-Sivas Hızlı tren hattımızı hizmete alacağız. Yarın Ankara Tren Garı'ndan trene binerek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı birbirine buluşturacağız ve 3 ilimizde de vatandaşlarımızla buluşacağız" dedi.