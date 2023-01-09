Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’nin dört bir yanında ulaştırma ve altyapı bakanlığı fırtınası esecek

"ÜLKE GENELİNDE 152 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ KENT İÇİ RAYLI SİSTEM İNŞAATLARINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Demiryollarında, dolayısıyla hem şehirlerarası hem de kent içi ulaşımda başlattığımız reform, kararlılıkla devam edecek. Şu an ülkemiz genelinde farklı hatlarda, 152 kilometre uzunluğundaki kent içi raylı sistem inşaatlarını sürdürüyoruz. İstanbullulara bir söz verdik. 'İstanbulluların kaderini kimsenin keyfine bırakmayız' dedik. Bu sözümüzü tutuyoruz. İstanbullular kendilerine fayda sağlayacak projeleri yakından takip ediyor. Bizim derdimiz hizmet, bizim derdimiz İstanbulluların hak ettiği ve sağlıklı bir şekilde işleyen toplu ulaşım taleplerinin bir an evvel karşılanması. Bizim derdimiz İstanbulluların gönül rahatlığıyla, hızla, konforla, güvenle seyahat edebilmeleri. İstanbullular da gerçekleri iyi biliyor. Milletimiz, 'Suyu getirenle, testiyi kıranı' gayet iyi görüyor. Her projenin takipçisiyiz. Milletimizin hayatının çileye dönüşmesine izin vermedik; vermeyiz. Altunizade – Ferah Mahallesi – Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı ile ilgili de sizleri bilgilendirmek istiyorum.Hattımız 4,5 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyonlu bir raylı sistem projesidir. Altunizade İstasyonu'ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ve yine Altunizade de metrobüs hattı ile entegre olacak projenin hizmete alınmasıyla; Bosna Bulvarı -Gayrettepe arası seyahat süresi 19 dakika, Bosna Bulvarı – Çekmeköy arası seyahat süresi 32 dakika, Ferah Mahallesi – Söğütlüçeşme arası seyahat süresi 11 dakika, Ferah Mahallesi – Taksim arası seyahat süresi 33 dakika, Ferah Mahallesi – Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika ve Bosna Bulvarı – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi de 50 dakika olacak. İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul'un bin 100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz ve çalışıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükûmetimizin İstanbul'daki hizmet süreci bitmez" şeklinde konuştu.