Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A uydusunu 2023’te uzaya fırlatma hedefimiz var

Bakanlığının çalışmalarını slaytlarla anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an dünya nüfusunun yüzde 50'si şehirlerde yaşıyor ama 2050'ye geldiğimizde bu rakam yüzde 70'lere çıkacak. Dolayısıyla üretimin de dünya ekonomisinin de yüzde 90'ı şehir merkezlerinde yaşayacak. Bu bize neyi getiriyor? Yani 2020 ile 2050 yılları arasında ulaşıma yönelik olan talep tam 2 katına çıkacak. Biz de planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin önüne çıkabilecek olan sorunları bugünden tahmin ederek, projeler üretiyoruz. Böylelikle, bu sorunlar çıktığında hiçbir sıkıntı yaşamadan aşabilelim. 20 yıl önce ülke genelindeki araç sayısı 8,5 milyon iken bugün 26 milyona çıktığında bu hareketliliği sorunsuz olarak nasıl sağlıyorsak bugün de sorunsuz olarak sağlamak için ulaştırma altyapı planlarını önceden yapıyoruz. Bu planları yerine getirdiğimizde de bu akışkanlığın önündeki bütün engelleri ortadan kaldırıyoruz."

Ulaşımın diğer sektörler arasında yüzde 16,2 ile en çok hava kirliliğine neden olan ikinci sektör olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "17 ülke 2050 yılına kadar sıfır emisyon, karbon emisyonu hedefi koydu. Bu nedenle elektrikli araçlar, elektrikli mobilite olmazsa olmaz hayatımızda. 2020 yılında 11 milyon olan elektrik araç sayısı 2040 yılına geldiğimizde 540 milyona kadar çıkacak. O nedenle elektrikli araçlar hayatımızın bir parçası olacak" diye konuştu.