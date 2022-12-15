Bakan Karaismailoğlu: Ülkemize ait ’.tr’ uzantılı alan adı sayısı yüzde 67 arttı





'5G DENEMELERİ, 18 İLDE DEVAM EDİYOR'



Karaismailoğlu, 5'inci Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti (5G) alanında hatırı sayılır pek çok çalışmayı eş zamanlı yürüttüklerine dikkat çekerek, "'5G Çekirdek Şebeke', '5G Sanallaşma ve Yazılım Tanımlı Ağ' ve '5G Radyo' gibi projelerin hayata geçmesiyle sadece insanları değil, nesneleri de birbirine daha hızlı bağlayacağız. Mobil operatörlerimizin 5G'ye hazırlık yapabilmeleri için yerli ve yabancı üreticiler tarafından geliştirilen ürünleri mobil şebekelerinde denemeleri için birçok süreli izin verdik. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere, 18 ilimizde denemelere devam ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nı 5G'li havalimanı yaptık. 5G alanında sağlanan her gelişme, bir üst teknoloji olan 6G'nin zeminini de oluşturuyor. 'ULAK' ve 'e-SIM' aracılığı ile hayata geçirdiğimiz çalışmalarla 5G'yi yerli ve milli imkanlarla kullanan sayılı ülkeler arasına gireceğimizi de hatırlatmak isterim" açıklamasında bulundu.



'MİLLİ GELİRE 600 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLADIK'



Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 'BTK Akademi Kariyer Zirvesi'ne de katıldı. Gençlerle bir ayara gelen Karaismailoğlu, hayatın ve hareketliliğin yaşandığı her noktada varlık gösterdiklerini ve kendileri için hava, deniz, demir, kara yolları ve haberleşme sektörlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, Türkiye'de trafik sıkışıklığının 20 yıl öncesine göre daha az olduğunu söyleyerek, "Bu, devlet aklıyla planlanmış yatırımlar sayesinde oldu. Bu yatırımlar yapılamasa Türkiye ne bu ihracat rakamlarına ulaşabilirdi ne bu hareketliliğin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırabilirdi. Siz bir bölgeye ne kadar kolay güvenli ve hızlı ulaşabilirseniz, oranın yatırımına, üretim ve istihdamına oldukça etki edersiniz. Bir bölgeye 1 birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınızda, siz oraya 1 yıl içerisinde bunun tam 10 katı üretime, 6 katı da milli gelire katkı sağlıyorsunuz. Biz son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun karşılığında üretime 1 trilyon dolar, milli gelire 600 milyar dolarlık katkı sağladık" diye konuştu.