Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye’ye bağladık

'20 YILDA 183 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK'

Ulaşım ve iletişim altyapısına son 20 yılda 183 milyar dolar üzerinde yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına son 20 yılda tam 183 milyar dolar üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estirmeye de devam ediyoruz. Başkalarının 100 yılda inşa edemediği dev projeleri, dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak yalnızca ülkemizin değil dünyanın hizmetine sunduk. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerçekleştirilen büyük ölçekli kara yolu eserleri sayesinde ortaya koyduğumuz başarılarla ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik. Dünyayı Türkiye'ye bağladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık. 2003 öncesi 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı tam 29 bin kilometreye çıkardık. Ayrıca 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol, 458 kilometre uzunluğunda, 127 kara yolu tüneli ve 80 kilometre uzunluğunda, 488 köprü ve viyadük inşaatımız da devam etmekte. 2053'e geldiğimizde bölünmüş yollarımızı 38 bin kilometreye ulaştıracağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha nice büyük projeleri hep birlikte tamamlayacak ve yenilerine başlayacağız. Dünyayı, coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. Dünyada ticaret yollarında söz sahibi Türkiye'nin altyapısını inşa ediyor, geliştiriyoruz. Dur durak bilmiyor, gençlerimizin yolunu açmak için en iyisini, en doğrusunu, en konforlusunu inşa etmeye devam edeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle farklı seviyeli kavşağı ve bağlantı yollarının açılış kurdelesini kesmesinin ardından 'Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Yalova'ya gitti.