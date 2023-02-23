Bakan Karaismailoğlu: Yarın itibarıyla Adıyaman’daki konteyner kentlerimizde yaşam başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile basın açıklaması yaptı.

Depremin etkilediği illerde mücadelelerini bir seferberlik halinde sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, kışın en soğuk günlerinde çok büyük emek sarf edildiğini, depremden 4 gün sonra Adıyaman'ın yüzde 75'ine elektrik verdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, depremin Adıyaman'ın tamamını etkilediğine dikkati çekerek, öncelikle altyapıyı ayağa kaldırmak için çalışmalar yürüttüklerini, elektriğin şehrin tamamına, suyun şehrin yüzde 95'ine, doğal gazın yüzde 60'ına sağlandığını bildirdi.

Adıyaman'ın yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını, bazı ticari dükkanların ve iş yerlerinin açılmaya başladığını ifade eden Karaismailoğlu, ilk günlerdeki çadır ihtiyacını kısa sürede karşıladıklarını, şu anda da şehirde bulunan çadır kentlerde doluluk oranlarının yüzde 73 seviyelerine olduğunu, barınma için yurtlarda da yüzde 25'lik boş kapasitenin bulunduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, bir taraftan yoğun şekilde konteyner, prefabrik kent çalışmalarına başladıkları bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"İnşallah yarın itibarıyla Adıyaman'daki konteyner kentlerimizde yaşam başlayacak. Planladığımız 15 bin konteynerimiz, bunun yanında prefabrik alanlarımız, yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz. Devletimizin bütün kurumları çok büyük mücadele verdiler. Sürekli 24 saat vatandaşımızla beraberiz, onlarla birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Buraları inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz. Kayıpları geri getiremeyiz ama inşallah burada yaşam alanlarını hep birlikte üreteceğiz. Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımız yüzde 83 seviyelerine geldi. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içinde buraları da tamamlayacağız. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Buralar kurulu düzene oturana kadar hiçbir zaman elimizi buradan çekmeyeceğiz. Depremzedelerimiz müsterih olsun, bütün planlamalarımızı yaptık, inşallah en kısa zamanda bunları yerine getireceğiz."