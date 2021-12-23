Bakan Karaismailoğlu yeni çalışmayı duyurdu: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri için son dakika açıklaması

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor.