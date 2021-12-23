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Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:04 Son Güncelleme: 23.12.2021 12:07

Bakan Karaismailoğlu yeni çalışmayı duyurdu: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri için son dakika açıklaması

Bakan Karaismailoğlu yeni çalışmayı duyurdu: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri için son dakika açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, döviz kurlarındaki sert düşüşe de değinerek köprü ve otoyol geçiş ücretleri için yeni çalışmayı duyurdu. Karaismailoğlu, "Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Önümüzdeki hafta netleşir." dedi.

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık. 2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

YHT'LER ARTACAK

Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız.

2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya-Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor.

Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor.

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Bakan Karaismailoğlu yeni çalışmayı duyurdu: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri için son dakika açıklaması
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