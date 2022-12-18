Bakan Karaismailoğlu ’Yerli ve milli çözümler’i tek tek açıkladı

"AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ DE 5G SAYESİNDE DAHA HIZLI VE VERİMLİ ÇÖZÜMLERE KAVUŞACAK"

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli üretim çalışmalarını hızlandırdıkları 5G teknolojisinde 2023'te önemli bir yol katetmeyi hedeflediklerini belirterek, "5G teknolojisiyle daha yüksek hızda daha düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet hizmeti kullanılmaya başlanacak" dedi.

Söz konusu teknolojiyle makineden makineye ve nesnelerin interneti cihazlarını yönetecek akıllı bir iletişim ağı oluşturulacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 5G, uygulamada olan teknolojilerin bir arada, verimli ve uyumlu bir şekilde tüm nesil bantları tamamlayıcı olarak kullanabilecek teknolojik ilerlemeyi sağlayacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sıkça kullanılmaya başlandığı alanlardan biri olan akıllı ulaşım sistemleri de 5G sayesinde daha hızlı ve verimli çözümlere kavuşacak. Bu kapsamda, telekomünikasyon, elektronik ve bilgisayar teknolojileri ulaşım sektörüyle entegre edilirken, konum belirleme, haberleşme, haritalama gibi sistemlerin entegre bir şekilde çalışması, akıllı ulaşım sistemlerinde kullanılan uygulamaların kalitesini ve hızını artıracak."