Bakan Karaismailoğlu: YHT ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 52’ye yükseltilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesinin düzenlediği 3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, bir bölgeye hızlı ulaşım sağlamanın, bölgenin kalkınmasına pozitif etki ettiğini söyledi.

Ülkenin ihtiyaçlarını iyi belirleyerek yatırımları ona göre planlamanın önemine işaret eden Karaismailoğlu, Bakanlık olarak ulaşım ana planı, stratejik planlarını talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirdiklerini ifade etti.

Karaismailoğlu, 2002'de 8,5 milyon olan motorlu taşıt sayısının 2022'de 25,8 milyona çıktığını belirterek, sürdürülebilirlik önlemleri arasında yeşil şehir, karbon sıfır şehir bölgeleri, emisyon vergileri konularında politikalar geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

2020'de 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2100'de 150 milyar ton olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye bu anlamda küresel bir güç olacak. Orta koridor bizim için çok kıymetli. Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir lojistik koridor oluştu. Burada geliştireceğimiz politikalarla yük hacmini ve Türkiye'nin etkinliğini artırmak için önemli görüşmeler yapıyoruz. Hem Batı'da hem Doğu'da bütün koridor üzerindeki ülkelerle çok iyi bir işbirliğimiz var. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlarla hem koridorun kapasitesi hem kalitesi ve güvenliği artınca Türkiye'nin önemi artarken, küresel hareketlere yön vermeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin denizlerdeki önemine işaret eden Karaismailoğlu, Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerin limanlarına yatırım yaptığını, kendilerinin de yaptıkları çalışmalarla Karadeniz'deki küresel ticareti yöneteceğini söyledi.

Karaismailoğlu, 2003-2022 döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına 183,6 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, bu kapsamda kara yollarının 112 milyar dolarla ilk sırada, demir yollarının da 36 milyar dolarla ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Söz konusu yatırımlar sayesinde GSYH'ye 548 milyar dolar, üretime 1,136 milyar dolar katkı sağlandığını anlatan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'ni 2022'de 19 milyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ise 34 milyon aracın kullandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, bu yatırımlar içindeki "mega" projelere de değinerek, "Doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak Türkiye'nin kısa zamanda dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri haline gelmemesi için önünde bir engel yok." dedi.

Osmangazi Köprüsü'nün yatırım maliyetinin 1,48 milyar dolar olduğunu belirten Karaismailoğlu, toplamda 1,7 milyar dolar zamandan, yakıttan, çevre ve diğer faktörlerden tasarruf sağlandığını ve 2016'dan bu yana buradan 60 milyon aracın geçtiğini söyledi.

Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yatırım maliyetinin 6,9 milyar dolar olduğunu ve yoldan söz konusu alanlarda 5 milyar dolar tasarruf sağlandığını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de 2022'de 1,8 milyon aracın geçtiğini ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda 2022 yılında 65,2 milyon yolcu taşındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, Antalya ve Esenboğa havalimanlarında ise kapasite artırımına gitmek durumunda olduklarını belirtti.

Karaismailoğlu, Ankara'nın özellikle hızlı tren için bir merkez olduğunu, geçen yıl 9,3 milyon yolcu taşındığını dile getirdi.

Muhalefetin, Atatürk Havalimanı'nın açılmasına yönelik planına da değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda buranın 120 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitesi var. İlave yatırımlarla 200 milyona kadar çıkar. Biz önümüzdeki 100 yılı, yaptığımız İstanbul Havalimanı yatırımıyla karşıladık. Atatürk Havalimanı'nda hangi akılla bunu işleteceksiniz? Atatürk Havalimanı kapasitesini doldurmuştu, hizmet veremez haldeydi. Sırf muhalif olmak için bazı şeyler ortaya atılmaz. Vizyon olmayınca, ihtiyaç olmayan konuda ısrar edersiniz."

"YÜKSEK HIZLI TREN VE HIZLI TREN BAĞLANTISINA SAHİP İL SAYISI 8'DEN 52'YE YÜKSELTİLECEK"

2003-2022 döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan 183,6 milyar dolar yatırımla toplamda 28 milyar dolar tasarruf sağlandığını belirten Karaismailoğlu, "Son 20 yılda taşıt sayısı 8 milyondan 26 milyona çıktı. Seyahat süreleri kısaldı. Kaliteli ve güvenli yollar neticesinde trafik kazaları yüzde 82 azaldı." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planlarına ilişkin bilgi vererek, bu kapsamda 197,9 milyar dolar yatırım planlandığını söyledi.

Böylece milli gelire 1 trilyon dolar, üretime 2 trilyon dolar ve istihdama yaklaşık 28 milyon kişi etki edilmesinin planlandığını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 8'den 52'ye yükseltilecek. Liman tesisi sayısı 217'den 255'e çıkarılacak. Yıllık demir yolu yolcu taşımacılığı 19,5 milyondan 270 milyona çıkarılacak. Hava yolunda yıllık yolcu sayısı 210 milyondan 344 milyona yükselecek. Yıllık demir yolu yük taşımacılığı 38 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak."