Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması: Dünyanın en önemli firmalarıyla görüşüyoruz

"İSTANBUL'DA 7 METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Karaismailoğlu, İstanbul'da 7 metro hattında çalışmalarını yürüttüklerini dile getirerek, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi, Halkalı-Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı, Kazlıçeşme-Sirkeci hattı, Altunizade-Çamlıca Hattı ve Kadıköy-Kartal Hattı'nda Sabiha Gökçen bağlantısı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Söz konusu yatırımların maliyetinin yaklaşık 60 milyar lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bunları da önümüzdeki aylarda bir bir açmaya başlayacağız. 2023 yılında da bu 7 hat ve 103 kilometrenin tamamını bitirme hedefimiz var." dedi.

Ulaşımda tek kartla bütün Türkiye'de toplu taşıma kullanmak için çıkartılmış Türkiyekart'a İstanbulkart'ın entegre olmasıyla ilgili de görüşmelerin sürdüğünü aktaran Karaismailoğlu, "İnşallah vatandaşlarımız çok daha konforlu bir şekilde ödemesini yapıp seyahat edebilecekler." dedi.

ANTALYA HAVALİMANI İHALESİNDEN DEVLETİN KASASINA 90 GÜNDE 2,1 MİLYAR AVRO GİRECEK

Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yolculukların artması nedeniyle kapasite ihtiyacı çıkmıştı. Oradaki ilave terminallerin yapılması, apron alanlarının geliştirilmesi için devlet olarak 700 milyon avronun üzerinde bir yatırım yapmamız gerekiyordu. Bunun için 2025'te bitecek sözleşmenin devamında olan 25 yıl için ihaleye çıktık. Hem bu 700 milyonluk yatırımdan devlet kurtarılmış oldu hem de bunun üzerine devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 8,5 milyar avroluk bir gelir elde edecek devletimiz ve bunun yüzde 25'i, KDV dahil 2 milyar 138 milyon avro 90 gün içerisinde peşin olarak gelecek. Bu da İstanbul Havalimanı gibi çok karlı bir iş olarak ülke tarihine yazıldı. Türk, Alman ve Fransız yatırımcıların buraya bu kadar ilgi göstermesi ve onların bu işi üstlenmesi, dünyada Türkiye'ye olan güvenin ve gelecekte Türkiye'nin hangi seviyelere gelebileceğinin çok önemli göstergelerinden bir tanesi."