Bakan Karaismailoğlu’ndan ’Karayolu Taşımacılığı Ortak Koordinasyon Kurulu’ önerisi

"GÜRCİSTAN VE KAZAKİSTAN İLE DE E-PERMİT UYGULAMASINA BAŞLAMAYI ARZU EDERİZ"

Bakan Karaismailoğlu, yüklerin alınmasından teslim edilmesine kadarki süreçte gerçekleşen tüm idari ve teknik süreçleri şeffaf ve tarafsız bir şekilde gösterecek ortak dijital platform kurulmasını desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yakın zaman önce Özbekistan ile e-permit uygulamasına başladık. Azerbaycan ile de başlatılması üzerine mutabık kaldık. Gelecek ay ilgili otoriteler bir araya gelecek ve çalışmalar başlayacak. Gürcistan ve Kazakistan ile de e-permit uygulamasına başlamayı arzu ederiz. Bu konudaki çalışmalara en kısa sürede başlanılmasını buradan siz değerli mevkidaşlarıma teklif ediyorum. Hazırladığımız yol haritasında yer alan hususları bir an önce uygulamaya alma konusunda hep birlikte gerekli gayreti göstereceğimize inanıyorum. Bu eylemler son derece önemli olmakla beraber asla bizim işbirliğimizin sınırlarını oluşturmayacaktır. Bizler ilave her türlü işbirliğine de hazırız. Bundan sonraki süreçte yol haritasında yer alan konuların takibi amacıyla da genel müdür seviyesinde bir teknik komite oluşturulmasını burada sizlere önermek istiyorum. Halihazırda, demir yolu alanında TEU olarak milyonlarla ifade edilen taşımacılığa sahip olan kuzey koridorundan, on binlerle ifade edilen taşımacılık faaliyetlerinin gerçekleştiği Orta Koridor'a yük kayması talebi mevcuttur. Kabul edersiniz ki mevcut hatlarımızın bu talebi karşılaması mümkün değildir. Biz mevcut hatları tam kapasite çalıştırsak ve her kilometresini çift hat yapsak dahi bu talebi karşılayamıyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere, tüm hatlar tam verimli çalıştığında, Orta Koridor'a gelen yüklerden faydalanan ülkelerin yük hacminde azalma olması mümkün değildir. Bu sebeple, atacağımız adımlar hepimizin faydasına olacaktır."