Bakan Karaismailoğlu’ndan ’Karayolu Taşımacılığı Ortak Koordinasyon Kurulu’ önerisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan'ın Aktau şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Orta Koridor'da bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu işbirliğini artırmanın, ülkelerin Asya-Avrupa arasındaki ticaret hacminden ve yatırım ortamından daha fazla pay alması için uluslararası alanda yeni imkanlar oluşturacağını söyledi.

Türkiye'nin tedarik zinciri açısından önemli bir ülke olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından, daha önce bu güzergahları kullanan tırların artık diğer seçenekleri kullanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, sadece Orta Asya-Türkiye arasındaki ticaret değil, Avrupa Birliği ile Orta Asya ve Asya arasındaki ticarette de Türkiye'nin kara, deniz ve demir yolu bağlantılarının daha fazla önem kazandığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasındaki kara yolu taşımacılığı transit kotalarının serbest bırakılması ve böylece Avrupa-Asya arasındaki yük akışının kolaylaştırılmasının gerektiğini ifade ederek, "Küresel ve bölgesel şartlar ışığında, kara yolu ulaşım stratejilerimizi yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak için Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 'Karayolu Taşımacılığı Ortak Koordinasyon Kurulu' kurulmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 11 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleri arasında "Kombine Taşımacılık Anlaşması"nı imzaladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kazakistan tarafı için transit geçişlerin serbestleşmesiyle ilgili aşmamız gereken bazı zorlukların olduğunu biliyoruz. Bugün imzalayacağımız yol haritasında ise bu konuya çözüm üretmek adına bir eylem maddesi yer almaktadır. Azerbaycan'la da transit taşımaların serbestleşmesi konusunda yine bu yol haritası kapsamında mutabakata vardık. En kısa zamanda bu mutabakatı resmiyete kavuşturacağız."

Türkiye olarak Orta Koridor'da lojistik üs haline gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Hedefimiz, önümüzdeki 30 yılda sadece yolcu taşımak için değil yük taşımak üzere de tasarlanmış demir yolları ile Türkiye'yi örmektir" değerlendirmesinde bulundu.