Bakan Karaismailoğlu’ndan rehavet uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren bin 461 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. 280 bin metrekarelik alanda inşa edilen şehir hastanesindeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ettiklerini söyledi. Türkiye'ye yayılmış örnek şehir hastanelerinin en güzellerinden birinin Trabzon'a kurulduğuna dikkat çeken BaKan Karaismailoğlu, "280 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanemiz kentin sağlık hizmetlerinin çok daha yüksek standartlarda ve modern şatlarda verilmesi amacıyla hayata geçen, Trabzon'un sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir proje. Bin 461 yatak kapasitesiyle Trabzon'u bir sağlık merkezine dönüştürecek. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda Trabzon'un ihtiyaçları istikametinde bünyesinde 181 yataklı Genel Hastane, 146 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 161 yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, 151 yataklı Onkoloji Hastanesi ile 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve 236 yataklı yoğun bakım üniteleri yer alacak" dedi.

Şehir hastanesini bölgede olabilecek en büyük depremlerde dahi hasar almayacak şekilde inşa ettiklerin belirten Bakan Karaismailoğlu, "Hastanemizin temelinde 762 sismik izolatör yer alıyor. Kapalı ve açık otopark olmak üzere yaklaşık 3 bin araçlık otoparkı da olacak. Yapım çalışmalarımızı, hastanemizi 22 Şubat 2025 tarihinde hizmete vermek üzere hızla ve başarıyla sürdürüyoruz. Trabzon'un geleceği için turizmden ticarete, tarımdan üniversitelere kadar pek çok planımız var. Gelişmiş, bölgesinde lider Trabzon'a ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılayacak Hastanemiz, Trabzon halkına yakışır olacak" şeklinde konuştu.