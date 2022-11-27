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Giriş Tarihi: 27.11.2022 11:44 Son Güncelleme: 27.11.2022 11:59

Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni yol paylaşımı: 19 adet köprü ve viyadük ile...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, taşınan Yusufeli ilçesiyle birlikte inşa edilen 39 tünel, 19 köprü ve 4 viyadüğü ile 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağının görüntülerinin yer aldığı bir video yayımladı.

Bakan Karaismailoğlu’ndan yeni yol paylaşımı: 19 adet köprü ve viyadük ile...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "YENİ YUSUFELİ YOLLARI ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık" ifadesini kullanarak 69,2 km uzunluğa, 56,7 km uzunluğunda tünellere, 19 adet köprü ve viyadüğe sahip Yeni Yusufeli yollarına ait bir video paylaştı.

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Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni yol paylaşımı: 19 adet köprü ve viyadük ile...
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