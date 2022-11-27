Bakan Karaismailoğlu’ndan yeni yol paylaşımı: 19 adet köprü ve viyadük ile...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "YENİ YUSUFELİ YOLLARI ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık" ifadesini kullanarak 69,2 km uzunluğa, 56,7 km uzunluğunda tünellere, 19 adet köprü ve viyadüğe sahip Yeni Yusufeli yollarına ait bir video paylaştı.