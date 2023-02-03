Bakan Kasapoğlu: Türkiye artık yön veren bir ülke, edilgen bir ülke değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, '5'inci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda genç girişimciler ile bir araya geldi.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ATO Congresium'da düzenlenen '5'inci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi, fuar kapsamındaki panele katıldı. Bakan Kasapoğlu, gençlerin, Türkiye'nin en büyük umudu olduğunu, her alandaki gelişimi ve hayallerinin çok kıymetli olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Gençlerin yanında olmak, onları desteklemek, bilimde, sanatta, kültürde, sporda, onlara tüm imkanları seferber ederek hazırlamak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın görevi. Bu anlamda gençlik merkezlerimiz var. Buralarda teknoloji odaklı çalışmalarımız var. Bu çabalar hep sizleri diğer alanda olduğu gibi teknoloji alanında da desteklemek için" dedi.



'Fikir sizden destek bizden' sloganıyla geliştirdikleri projeleri gençlerin hizmetine sunduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bu proje destekleri çerçevesinde gençlerimiz fikirlerini ortaya koyuyorlar. Biz de ne gerekiyorsa nevi yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bizzat desteklemaddi ve mar veriyoruz ve onların da her geçen gün miktarı artıyor. Türkiye artık yön veren bir ülke, edilgen bir ülke değil. Türkiye'nin artık diplomaside liderliği var, inovasyonda liderliği var. İHA'lar, SİHA'lar bu anlamda göğsümüzü kabartan, ülkemizin nereden nereye geldiğini net şekilde ortaya koyan en yakın örnekler. Biz bunları sizlerle beraber daha yükseklere taşıyacağız" diye konuştu.