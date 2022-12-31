Bakan Kirişci: 2023 tarımda Türkiye’nin dünyaya damgasını vuracağı yıl olacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yeni yıl mesajında 2023 yılı ile birlikte yeni bir döneme girildiğine dikkat çekerek, "'Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Yüce Allah'tan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 2'nci yüzyılı olan bu yeni dönemin; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ve milletimize ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizde, tarım ve ormancılık stratejik önemdedir. Uluslararası krizler nedeniyle 2022, dünyada birçok ülkenin güvenilir gıdaya erişimde güçlükler yaşadığı zorlu bir yıl oldu. Ülkemiz ise aldığımız tedbirler, eli öpülesi çiftçimizin, üreticimizin akıttığı alın ve akıl teri sayesinde bu yılı rekorlarla tamamladı.

Bizler de ülkemizi her alanda olduğu gibi tarımda da daha ileriye götürmek için yeni ve önemli adımlar attık. Tarımsal hasılamız 2021 yılında 402 milyar TL gerçekleşmiştir, 2022 yılı ilk 3 çeyreğinde 677 milyar TL'dir. Yine 2022 yılı kasım ayı itibarıyla yılın ilk 11 ayında 26,8 milyar dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Bakan Kirişci, yeni yılın barış, huzur ve güven getirmesini dileyerek, "'Sen üret yeter' diyerek tarımı, 'Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'; üretimin, beşeri ve ekonomik kalkınmanın, istikrarın, huzurun, istiklal ve istikbalimizin yüzyılı olacaktır. Tarihi yürüyüşümüzün milletimizin büyük desteği ve kararlılığıyla devam edeceğinden hiç kuşkum yoktur. 2023 yılının, her alanda olduğu gibi tarımda da Türkiye'nin gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceği, yeni başarılara imza atacağı, dünyaya damgasını vuracağı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın, kalbi Türkiye ile birlikte atan herkesin yeni yıllarını kutluyorum. Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa, barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.