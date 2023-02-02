Bakan Kirişci: 2030’da su kaynaklarımız yüzde 25 azalacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'nde konuşan Bakan Kirişçi, Türkiye'nin tarım politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "Dünya gündeminden hiç düşmeyen konu tarım ve devamında gıda, ikinci olarak su, üçüncü olarak enerji. Aslında bunların gündemden düşmemesi bir tesadüf değil. Tamamıyla hayatın olağan akışı içinde dünyanın da ülkelerin de vazgeçilmezleridir" dedi.

Su verimliliği seferberliği ve suda sıfır kayıp seferberliğini başlattıklarını hatırlatan Bakan Kirişci, şu rakamları paylaştı:

"112 milyar metreküp suyumuz var, 58 milyar metrekübü şu anda kullanılıyor. Yüzde 77'si tarımda sulama amaçlı olarak, yüzde 12'si çeşmelerimizden akıttığımız, geri kalan yüzde 11'i de sanayide endüstride kullanılan sular. Bunlarla ilgili 8,5 milyar hektar teknik ve ekonomik olarak sulanabilir alanımız var. 7 milyon hektara getirdik. 7 milyon hektara getirirken yüzde 60'tan fazlasını 20 yıllık iktidarımız döneminde gerçekleştirdik. Hali hazırda yüzde 50 verimlilik var. Tarımsal sulamada yüzde 50 verimlilik. Sanayiyle ilgili olarak da eğer iyi bir çalışma yürütülürse yüzde 50 tasarruf yapma imkânımız var. İçme kullanma sularına gelince yerel yönetimlere büyük bir görev düşüyor. DSİ'nin temizlenmiş, arıtılmış, borulara verdiği 6,2 milyar metreküp suyun 2,1 milyar metreküpü kayıpla kaçakla yok oluyor. Kişi başına 1.323 litre su potansiyelimiz var. 2030'da Türkiye'deki su kaynaklarının yüzde 25 azalacağı öngörülüyor. Kişi başı potansiyelin de 730 litreye düşeceğini söylemek durumundayım. Buna göre hareket edeceğiz. Evlerde kullandığımız suyun maalesef yüzde 75'i gri su… Yani bulaşık makinesi, duş, traş olurken ya da klozetlerde, sifona bastığınızda tükettiğiniz su. Bu gri suyu tekrar kazandıran bir sistemi inşa ediyor olmamız gerekir."

Gıda ve tarım ürünleriyle ilgili konuyu iki şekilde halletmenin mümkün olduğunu anlatan Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Bunlardan birincisi ve doğru olanı yapılabilirse ülkenin yerli ve milli kaynaklarının kullanılması suretiyle üretimin gerçekleştirilmesi. Bu arzu edilen bir husustur. Gıda için tarım esastır dedik. Demokratik bir ülkede her alanda olduğu gibi tarımla ilgili faaliyetlerde ve devamında gıda için bir mevzuat olmalıdır. Dünyada tarımı gelişmiş ülkelerin uyguladığı bu mevzuatı, 2006 yılında yürürlüğe koyduk. Türkiye'de bizden önceki dönemde sadece 2001 krizi sonrası, malum hükümet döneminde destekleme uygulaması vardı, ancak o da alan bazlı bir destekti. Desteklerden de kimsenin haberi yoktu. Bugün desteklerimiz üreticilerimize yoğun şekilde ulaştırılıyor. 2002 yılında 1,8 milyar lira olan destekler, 2022'de 40,1 milyar liraya yükseldi. 128,6 milyon ton bitkisel üretimle rekor kırdık. 9,9 milyon olan büyükbaş hayvanımız 18 milyona çıktı. 32 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız 58,5 milyona çıktı. Hem sayıyı artırıp hem verimliliği artırmak istiyoruz. Akarsuları olan bir ülke olmamıza rağmen, Türkiye'de Türk somonundan kimsenin haberi yoktu. 62 bin ton olan üretim miktarı 2022 sonu itibarıyla 525 bin tona yükseldi. Su ürünleri alanında 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Tarımda planlı bir döneme geçiş yapacağız. Tarla, ahır, kümes sahibinin kendi isteğine göre değil, bizim onların ne üretmesini istediğimizden hareketle planlı üretim sağlayacağız. Bizim geldiğimiz günden beri sürekli ifade ettiğimiz sloganımız var; 'sen üret, yeter' diyoruz. Toprak ve suyla ilgili kısıtları olan bir ülkeyiz. O zaman bizim mutlaka kendi ürünlerimizi üretmemiz lazım. Bizim ihtiyaçlarımız belli. Dolayısıyla arz güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nı oluşturduk. Diğer konu da dijitalleşme. 'Tarım Cebimde' diye mobil uygulamaya geçtik ve böylece üreticimizin zaman kaybından kurtulmasını sağladık. Bir haftada yapılan işlem, şimdi 2 dakikada yapılabilir hale geldi."

KENT TARIMI YAYGINLAŞACAK

Planlı üretimin daha büyük bir hızla devam edeceğini anlatan Bakan Kirişci, kent tarımını yaygınlaştıracaklarına dikkat çekti. İstanbul'un 76 ilden sebze ve meyve tedariki sağlayan bir şehir olduğunu belirten Kirişci, "Bunlar 2021 yılı verileri. 270 bin kamyonla meyve ve sebze taşınıyor, 140 milyon kilometre yol kat ediliyor. Egzoz emisyonu 117 bin ton. Tüketiciye gelmesi 4 gün sürüyor. Tazeliğini kaybediyor ve lojistik maliyetler öne çıkıyor. Zincir uzadığı için fiyatlar da başını alıp gidiyor. Dolayısıyla bunun da mutlaka kent tarımı marifetiyle üstesinden gelinmeli. Aile işletmeciliğini, kırsala dönüşü teşvik ediyoruz. Modern kırsal yaşam alanları oluşturmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla çalışmalar yürütüyoruz. Bir de orman ayağımız var, 20 yılda 6,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanlarını yüzde 11 artırdık. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda çok şey tartışıldı, ama şu anda Tusaş'la birlikte montajı yapılan sikorsky helikopterini envanterimize kattık, Gökbey helikopterimize de kendi envanterimizde yer veriyoruz. Artık kiralayarak değil, satın alarak envanteri geliştiriyoruz. Yapay zekayı kullanıyoruz, 8 tane İHA kullanıyoruz, akıllı kulelerimiz var."

6'LI KOALİSYONA İNTİHAL TEPKİSİ

Gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişci, 6'lı koalisyona dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Altı artı bir diyor sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten üzüldüğüm yegâne şey şu; bir çalışma olur, altı artı bir parti bir araya gelir, ya hiç mi dikkat etmezsiniz, hiç mi okumazsınız, neler yapıldı insan bunlara bir bakar ve bu baktıklarını bir yere not eder. Mesela diyor ki; biz ürünlerin fiyatlarını önceden açıklayacağız. Allah aşkına sekiz ay sonra pazar bulacak bir ürünün fiyatını kim nerede, nasıl açıklayacak. Dostlar alışverişte görsün, laf olsun. 219 kalem yazmışlar alt alta. Bazılarında intihal var. Hırsızlıktır intihal. Bize ait olan bir şeyin çalınmasıdır. Bizim hali hazırda yaptığımızın ifade edilmemesidir. Biz gelirsek, şu destekleri vereceğiz diyorlar. Günaydın derler adama. Geldiğimiz yer şurası; 'Allah ne verirse hayırlısını versin' deriz, muhalefetin de hayırlısını versin. Demokraside muhalefet iktidardan daha önemli. Önce siz bu ülkedeki insanlarımızın oyunu alacaksınız. Size aferini önce bu ülkenin insanları versin. Bu ülkenin insanlarının neyi istediğine, neyi talep ettiğine, nasıl mutlu olacağına dair bir çalışmanız olsun. Ama ellerindeki bütün oyuncaklar alındı, çalakalem 219 kalem yazıldı. 'Sorun var dediğiniz kırsala, köylüye, üreticiye ben tek başıma gelmeye hazırım. Kimseyi yanıma almayacağım, lütfen istediğiniz yere birlikte gideriz' dedim. Ancak şu ana kadar altılı masadan ses seda yok."

GENÇLERE TARIM YAPMA FIRSATI

Bakan Kirişci'nin konuşmasının hemen ardından A Haber Ana Haber Spikeri Salih Nayman'ın moderatörlüğünde düzenlenen 'Yeni Yüzyılın Tarımı' panelinde, Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok ve Kaanlar Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan önemli değerlendirmelerde bulundu. Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok, "Şu anda kişi başına düşen tarım toprağımızın miktarı 2,8 dekar. İlerleyen zamanlarda bu rakam 1,7 dekara düşecek. Bu nedenle arazimizi korumamız gerekiyor. Bizim artık su kaynağını artırma şansımız olmadığına göre, elimizdeki kaynağı tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Tasarruf yapacağımız en büyük alan da tarım. Bizim önceliğimiz de gıda üretimi, gıda güvenliği ve gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması." dedi.

Kaanlar Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan ise şunları söyledi: "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Gençler tarım yapmak istiyor ama AVM'ye, kafeye de gitmek istiyor. Geçimim kadar 25-30 bin lira bir maaşım olursa, ben bu işi yaparım diyor. Araziler kırsalda olduğuna göre şehirdeki yapılaşmanın da dikey veya yatay olması konuşulduğuna göre, biz diyoruz ki bunun içinde tümü kendi kendine yetişen bir şehir anlayışı geliştirelim. Tüm sistemin küçük bir yönetim şehri olacağı bir yapılanma. Kent tarımı güzel bir ifade. 21 ilimizi açıklamıştık. İşin stabilize olması için üretim yatırım ve ticaretin senkronizasyonu gerekir, sanayicinin de işin içinde olması gerekir. Aynı zamanda yurtdışı yatırım fonlarının ve emeklilik fonlarının da buna yatırım yapacağını düşünüyoruz. İkinci hedefimiz de şehirleri markalaştırmak."

Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ise, şu bilgileri paylaştı: "Çiftçimize gübre, ilaç, tohum, yem veriyoruz, aynı zamanda birliğin ve kooperatifin ortağı olan üyelerimiz bunları üretme aşamasına geçiyor. Harman sezonunda ürünün değerlendirilmesinde de varız. Girdileri alan çiftçimiz isterse ürünü satabilir, isterse bize verebilir. Ürünleri lisanslı depolarda depoluyoruz. Kendi tesislerimizde ya da partnerlerimizin fabrikalarında değerlendiriyoruz. Nihai ürünleri marketlerimizde kullanıcılarımızla buluşturuyoruz ve ihracat yapıyoruz. Sözleşmeli ürettiğimiz ürünü alıyoruz, kendi iştiraklerimizle işliyoruz ve marketlerimize gönderiyoruz. 250 bakkalla beraber 2.200 noktadayız, martta 2.900 noktada olacağız. Bir evin temel ihtiyaçları olan gıda maddelerinde 600 üründe 4 ay boyunca piyasanın en uygun ürünü olacağımızı taahhüt ettik. Nisan sonuna kadar 600 ürünü artırarak devam edeceğiz. Zincir marketleri regüle etme şansımız yok gibi görünüyordu, ama biz yola çıktıktan sonra peşimizden geldiler."

TÜRKİYE ARTIK 'YAPAN ADAM' KONUMUNDA, YENİ DÖNEMDE SANAYİ DAHA DA GÜÇLENECEK

'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'nin önemli gündem maddelerinden biri de sanayi oldu. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde düzenlenen 'Yeni Yüzyılın Sanayisi' panelinde, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin lokomotif sektörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye'nin Anadolu sanayiinde çok daha iyi ilerlediğini söyledi. Konukoğlu, "Türkiye'nin geneline baktığımızda sanayide yapılamayacak hiçbir şey yok. Türkiye sanayisi ileri gitti. Türkiye'nin geleceğinden eminim. Türkiye'de bu kadar işsiz varken yurtdışında tesis kurup oradaki insanları işe almak içime sinmiyor. 14 sektörde iş yapıyoruz tüm sektörlerimizin merkezi Gaziantep'te" dedi. Konukoğlu, şöyle devam etti: "Diğer ülkelerin bizim kadar hızlı hamlesi kalmadı. Duraklama dönemine girdiler. Gaziantep'te pandemide kimse tesis kapatmadı. İhracatta sıçradık. Çünkü bir malı bulamadığınızda, araştırır yapan adamı bulursunuz. Türkiye şu anda yapan adam durumunda. Avrupa'da sanayiler küçülmeye başladı, bir sipariş en erken sekiz ayda geliyor. Ama Türkiye'ye siparişi verdiğiniz an, mesela tekstilde en fazla 3 hafta sonra mağazanızda ürünü görebilirsiniz. Bunun da nedeni Türkiye'nin genç, daha çalışkan, daha dinamik oluşu. Türkiye yüzyılında sanayinin yeri daha güzel olacak."

MOBİLYADA HEDEF DÜNYADA İLK 5'E GİRMEK

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, şu anda 85'i yurtdışında 700 mağazayla, 45 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Bu dönemde devleti hep yanlarında hissettiklerini anlatan Doğan, "Sanayide verilen teşvikler çok önemli, dünya markası olma yolunda kalite destekleri de çok önemli. Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak, Ruum Store ve Lova Yatak olmak üzere beş markamız var. Biz 35 metrekarelik bir atölyeydik. Bugün 3.220 kişi çalışanımız var, ilk 100 şirket arasındayız. Bunun dışında yurtdışında Senegal'de mobilya fabrikası kurduk. Şubatta açılış yapacağız" dedi.

Mobilyada Türkiye'nin şu anda dünyada 7'nci sıraya yükseldiğini belirten Davut Doğan, "Şimdi hedefimiz dünyada ilk 5'te yer almak. Bunu yapabilecek güçteyiz" diye konuştu.Yedi mobilya markasıyla bir araya gelerek, dışarıda ortak projeler geliştirmek için şirket kurduklarını anlatan Doğan, şöyle devam etti: "Türkiye'nin en büyük mobilya fabrikasını kurmuş olduk. Oturup ağlamanın anlamı yok. Dünya pazarlarına girmek lazım. Yeter ki üretin, sanayicinin önü her zaman açık. Yabancı ortaklıklar da yapıyoruz. Doğru iş modeliniz varsa dünyada imkanlar var."

GÜMRÜK BİRLİĞİ'Nİ GELİŞTİREREK YENİ FIRSATLAR İSTİYORUZ

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İKV'nin 1965 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Amaç Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme prosesini hızlandırmaktı" dedi. 2002'de yıllık bazda Türkiye'ye 590 milyon dolar yabancı sermaye geldiğini belirten Zeytinoğlu, şöyle konuştu: "2007 yılında 22 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin önünde birçok sorunlar ve fırsatlar var. Önümüz çok açık ama yapısal sorunlarımız var ve bunları çözmemiz lazım. Kocaeli Körfezi'nde 36 limanımız var. Türkiye'nin dünyayla rekabet etme açısından en uygun bölge olduğunu görüyoruz. Sanayi odası üyelerimizin yüzde 10'u yabancı sermayeli. Yabancıların da üretmek için geldiği bir bölgeyiz. Ancak Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde haksızlığa uğruyoruz. Biz AB'nin değer zincirlerinin bir parçası olduk. Gümrük Birliği'ni geliştirerek yeni fırsatlar istiyoruz."

MİLLİ UÇAĞIN MOTORU 18 MART'TA ÇALIŞACAK

Zirve, dünyada devler liginde yarışmaya başlayan yerli savunma sanayiindeki kritik gelişmeler ve hedeflerin anlatıldığı 'Yeni Yüzyılın Savunması' paneliyle devam etti. Panelde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka ve STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Projeleriyle ilgili bir sunum yapan TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, "Türkiye'nin özellikle dost ve kardeş ülkelerle ciddi bir iş birliği yapması gerekiyor. TUSAŞ Malezya şirketini kurduk. Ürünlerimiz uçak, helikopter, İHA ve uzay araçları" dedi. Doğan yerli savunma sanayii araçlarıyla ilgili de şu bilgileri paylaştı: "Uçak ürünleri alanında birinci ürünümüz Hürkuş. İkinci ürün Hürkuş'un modifiye edilmiş hali. Hürjet de Türkiye'nin ilk sesten yüzde 40 daha hızlı uçan insanlı uçağı olacak. Yer tesisleri aşamasına geçtik. İlk uçuşunu 18 Mart'ta yapması hedefimiz. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağını yapmış olacağız. Uluslararası markette de ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu uçağımızla Malezya'daki bir ihaleye katıldık. En büyük projemiz ise beşinci nesil savaş uçağı projemiz. Milli muharip uçağımızın 18 Mart 2023'te ilk motor çalıştırmasını yapacağız. Helikopter konusunda da TUSAŞ ve ülkemiz çok ciddi mesafe kat etti. Dünyadaki en önemli oyunculardan biriyiz. Atak helikopteri projemiz var, Gökbey kendi özgün helikopter projemiz. Bu sene içinde yerli kullanıcılara teslimatını başlatacağız. İHA grubunda da Anka, Aksungur var. Uzay sistemlerinde de hem keşif ve gözetleme uyduları hem de haberleşme uyduları kabiliyetimiz var. Yakın zamanda uzaya göndereceğimiz projelerimiz var."

2022'DE 671 ÜRÜN MİLLİLEŞTİRİLDİ

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman ise "2022'de 671 ürünü millileştirmişiz, 159 ürün için yüzde 89 oranında sipariş vermişiz" dedi. Ar-Ge faaliyetlerine dikkat çeken Yaman, şu bilgileri paylaştı: "Geçtiğimiz yıl 610 milyon dolarlık faaliyet gerçekleştirdik. 6.150 kişilik Ar-Ge personelimiz var. Şu anda 5 farklı sektörde ve 18 ayrı faaliyet alanında ürün ve sistemler geliştiriyoruz. Son yıllarda sivil yaşama neleri aktarabiliriz diye de düşünüyoruz. Kripto teknolojisi, konuşan iki tarafın dinlenmemesi için geliştirilmiş bir teknolojiyken, bugün dijital para teknolojisinde kripto para teknolojisini kullanıyoruz. Buradaki yetkinliklerimizi sivil alana taşımak için uğraşıyoruz. 5G teknolojisi de sivilde gelişen bir uygulama. Ama askerin güvenilir haberleşmeyi kullanmaya ihtiyacı var, bu teknolojiyi temel alan askeri teknolojiler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geniş bant, düşük gecikme, güçlü bağlantıyla gerçekleştirilen haberleşmelerin lansmanlarını yapacağız. Quantum teknolojileri de umut vaat eden teknolojiler. Ankara'da bir laboratuvar kurduk, üniversitelerimiz çalışmalarına başladı. İlk sonuçlar geldi. Quantum teknolojileri alanında yaptığımız çalışmaları yakında duyacaksınız. Aselsan'ın stratejik hedefleri var. Yol haritalarını oluşturuyor. Türkiye yüzyılı için heyecanlıyız, umutluyuz ve hazırız."

Geleceğin teknolojisi: Hipersonik seyir füzesi

0-20 yılı kapsayan öngörülebilir geleceğe dikkat çeken ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy ise "Quantum hesaplama, yönlendirilmiş enerji silahları, akıllı malzemeler, enerji hasadı, enerji depolama alanları bizim de ilgilendiğimiz, ciddi çalışmalarımız olduğu alanlar. Uzayda imalat teknolojileri, hipersonik sistemler (sesin 5 katından hızlı uçan sistemler) genetik yönetimi, klonlama gibi birçok konu gündemde olacak" ifadelerini kullandı. "Uzay neden önemli?" diye soran Karasoy, şu bilgileri paylaştı: "80'den fazla ülkenin uzayda uydusu var. Ama aktif uydu sayısı 5 bine yakın, bunun 3 bini de tek bir ülkeye ait. Uzay yolculuğunda Roketsan olarak bir hedefimiz var uzaya erişim. Yol haritamızın en büyük atılımlarından biri hipersonik seyir füzesi... Süzülen hipersonik füzelerin özelliği atmosferin üst katmanında sekerek ilerliyor. Geleceğin önemli teknolojilerinden biri bu olacak. Bunların hepsi Roketsan'da çalışılan teknolojiler."

OYUN DEĞİŞTİRİCİ TEKNOLOJİLER

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka, "Burada bahsedilen teknolojilerin hepsi oyun değiştirici teknolojiler. Savunma sanayii ihracatını sadece normal ticari ihracat olarak göremeyiz. Stratejik bir ilişkiyi o ülkelerle gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yeni Türkiye yüzyılında yurtdışında ülkemizin çıkarlarını koruyacak şekilde stratejik köprülerin atılmasında Havelsan olarak yer alacağız" dedi. Demirtoka, şöyle devam etti: "Mühendislerimizin geliştirdiği ileri teknolojiler askerlerimiz tarafından kullanılıyor. İletişim teknolojileri siber güvenlik ürünlerimiz var. O ürünlerle ilgili yazılımı kendi öz kaynaklarımızla geliştirdik. Kurumsal kaynak yazılımla, yurtdışına olan bağımızı kesmek istiyoruz. Görüntü işlemede çok iyiyiz."

'ÇOK OLUYORUZ' DEDİRTECEK BAŞARILARA İMZA ATIYORUZ

STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal da milli korvet projesinin en büyük iş ortaklarından biri olduklarını hatırlatarak, "Dört geminin üretimi tamamlandı ve Deniz Kuvvetleri'ne verildi. Beşinci fırkateynimiz de kullanıma sunulacak. 6, 7 ve 8'inci fırkateynlerin de üretimlerine başlıyoruz" dedi. Soydal, şöyle devam etti: "Pakistan'da gerçekten çok oluyoruz dedirtecek başarılara imza atıyoruz. Fransız üreticinin karşısında talip olduk. Haklı olarak Pakistan tereddüt etti. İlk gemi ihalesini kazandık. Geldiğimiz noktada iki tane denizaltıyı kullanımlarına verdik. Bugün üçüncüsünün modernizasyonu için çalışıyoruz Bunu dünyada yapabilen 2-3 firmadan biri Türkiye'de. Pakistan Deniz Kuvvetleri için yürütülen 4 tane korvet projemiz var. Havadan bağımsız bir denizaltı için çalışıyoruz. Lojistik destek gemilerinin ilkini teslim ettik. Sürü drone teknolojilerinin de kullanım oranı çok yükseğe çıktı. Sürü şeklinde penetrasyon saldırısı yaptığınızda etkisi ve verimliliği artıyor. Siber güvenlik de bir başka kanat. Devletin en büyük siber güvenlik sistemlerine destek sağlamaya çalışıyoruz."

ŞİMDİ ARTIK ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILA BAKIYORUZ

Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, Turkuvaz Medya Grubu olarak pek çok organizasyon, zirve ve foruma imza attıklarını hatırlatarak, ihracattan, tarıma, eğitimden sağlığa, gayrimenkulden girişimciliğe, turizmden spora kadar pek çok sektöre ışık tuttuklarını söyledi. Güngör, "Türkiye küresel bir aktör olarak geçtiğimiz 100 yılda pek çok başarıya imza attı. Ülkemiz genç ve dinamik nüfusu, askerî alandaki gücü, gelişen ekonomisi ve Türk milletinin ferasetiyle bugüne kadar tüm zorluklardan başarıyla çıktı. Şimdi artık önümüzdeki yüzyıla bakıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tohumları atılan Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'nin dünyanın yeni meydan okumalarına karşı güçlü bir başlangıç yaptığını vurgulayan Güngör, şöyle devam etti: "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülke asırlık hedeflere doğru yol alıyor. Bu yüzyıl sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, huzurun, değerlerin, başarının, bilimin, haklının, verimliliğin, istikrarın yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde pek çok sektörü derinlemesine inceleyeceğiz. Ülkemizin en önemli sektörlerinin karar alıcıları ve o sektörlere yatırım yapan özel sektörümüz bugün burada… Ülkemiz için atılan adımları dinleyeceğimiz verimli bir zirve gerçekleştirmeyi umuyoruz."

TÜRKİYE YÜZYILI ZİRVESİ GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Aydem Enerji, Demirören Holding, Erciyes Holding, Halkbank, Kalyon, Koza Altın İşletmeleri, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Aydınlı, EnerjiSA, EnerjiSA Üretim, Kuzu Grup destek sponsorları ise Artaş Grubu, Cengiz Holding, DAP, EPİAŞ, Eren Enerji, ICA, Kuzey Marmara Otoyolu, Koleksiyon, Papara, Philip Capital, Shell, Suryapı, Torkam Holding, Kargomsende, Tedaş, TEİAŞ, EÜAŞ, Tenmak, TPIC, Türkiye Petrolleri, Botaş, Botaş International, Eti Maden, TKİ, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İştirakleri, MTA ve MAPEG oldu.