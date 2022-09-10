Bakan Kirişci: 3,7 milyar dolar olan ihracatımız 30 milyar dolara gidiyor

Üreticinin refahı için çalışma yaptıklarına değinen Bakan Kirişci, "Bugün itibarıyla 6 milyon 200 bin ton civarında buğday ve arpa stokumuz var." diye konuştu.

Kirişci, bakanlık olarak birçok destek verdiklerini, insanların mutluluğunu sağlayacakları bir yığın desteğin karmaşıklığa neden olduğunu ve bu konuda sadeleşmeye gideceklerini ifade etti.