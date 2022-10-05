Bakan Kirişci açıkladı: 1000 lira artırıldı!

ÇELTİK ALIM FİYATLARINDA GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

Kirişci, TMO'nun 2022 yılı çeltik alım fiyatlarının 13 Eylül'de açıklandığını anımsatarak, bir önceki yıla göre ton başına baldo çeşit çeltik için yüzde 173 artışla 15 bin lira, Osmancık çeşidi için yüzde 200 artışla 13 bin 500 lira, luna çeşidi için yüzde 213 artışla 12 bin 500 lira fiyat verildiğini ve bunun çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Çiftçilere müjde vermek istediğini belirten Kirişci, alım fiyatlarında artışa gidildiğini söyledi. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Gelişen piyasa koşullarını dikkate alarak çeltik fiyatlarını her çeşit için ton başına 1000 lira artırıyoruz. Buna göre TMO alım fiyatları, baldo çeşit için 16 bin liraya, Osmancık çeşit için 14 bin 500 liraya, luna çeşit için 13 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Bu fiyat farkından bugüne kadar TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimiz de faydalanacaktır. Güncellenen alım fiyatlarımızın tüm çeltik üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.