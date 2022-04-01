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Giriş Tarihi: 1.4.2022 15:09

Bakan Kirişci açıkladı! Ödemeler başladı

DHA
Bakan Kirişci açıkladı! Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği 844 milyon 463 bin 164 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 40 milyon 311 bin 785 TL, Küçük Aile İşletmesi Desteği 3 milyon 899 bin 823 TL, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 1 milyon 967 bin 477 TL. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Bakan Kirişci açıkladı! Ödemeler başladı
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