Bakan Kirişci: Adana’da 1900 konut, 7 köy evi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Sanayi Odasında düzenlenen Adana İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana depremlerin dünya literatürüne de asrın felaketi olarak geçtiğini söyledi.

Depremin 11 ili derinden etkilediğine dikkati çeken Kirişci, depremin sadece konutları değil iş dünyasını da felç ettiğini vurguladı.

Kirişci, deprem bölgesindeki üreticiler için Bakanlık olarak birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirterek, tarımsal desteklerin öne çekildiğini, üreticilere yem sağlandığını, Et ve Süt Kurumunun besilik hayvan ve çiğ üst alımı yaptığını, DSİ'nin enkaz kaldırmada görev aldığını anımsattı. Kirişci, bölgede gıda denetimleri yaptıklarını, özellikle raf ömrü geçmiş ürünlere dikkat edildiğini aktardı.

Depremden daha az hasar alan Adana'nın, bölgede lojistik ve yardımların tasnif edilmesi anlamında büyük rol oynadığını anlatan Kirişci, bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlere de ev sahipliği yaptığına dikkati çekti. Kirişci, "3 bin 401 tır, 2 bin 253 helikopter ve 344 nakliye uçağı bu şehre ulaşmıştır. 75 bin 382 ton yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi" dedi.

Kirişci, depremlerin 11 ilin ticaretine ve sanayisine büyük darbe vurduğunu belirterek, "Bölgede en büyük ihtiyaç çalışanları orada tutabilmek veya tekrar şehre getirebilmek. Bunun için de konteynerlere ihtiyaç olduğunu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Adana'da 2 bin civarında orta hasarlı, ağır ve acil yıkılması gereken bina olduğunu bildiren Kirişci, "Hasar tespit çalışmaları devam ettiği sürece sayı da artabilir. Ona göre de devlet olarak yapmamız gerekenleri ortaya koyacağız. Adana'da 1900 konut, 7 köy evi yapılacak. Ceyhan'ı Adana'ya taşımak istemiyoruz. Ceyhan'ın konutlarını da orada yapmış olacağız" diye konuştu.