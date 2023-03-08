Bakan Kirişçi: Adana’da bin 900 konut, 7 köy evi yapılacak

Depremde Adana'nın, bölgede lojistik ve yardımların tasnif edilmesi anlamında büyük rol oynadığını vurgulayan Kirişci, bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlere de ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Kirişci, "3 bin 401 tır, 2 bin 253 helikopter ve 344 nakliye uçağı Adana'ya geldi. 75 bin 382 ton yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi" diye konuştu.

Adana'da 2 bin civarında orta hasarlı, ağır ve acil yıkılması gereken bina olduğunu ifade ederek,, "Hasar tespit çalışmaları devam ettiği sürece sayı da artabilir. Adana'da bin 900 konut, 7 köy evi yapılacak. Ceyhan'ı Adana'ya taşımak istemiyoruz. Ceyhan'ın 450 konutunu da orada yapacağız" şeklinde konuştu.