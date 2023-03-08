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Giriş Tarihi: 8.3.2023 14:13 Son Güncelleme: 8.3.2023 14:37

Bakan Kirişçi: Adana'da bin 900 konut, 7 köy evi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Adana'da 1900 konut, 7 köy evi yapılacak" dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bakan Kirişçi: Adana’da bin 900 konut, 7 köy evi yapılacak

Depremde Adana'nın, bölgede lojistik ve yardımların tasnif edilmesi anlamında büyük rol oynadığını vurgulayan Kirişci, bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlere de ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Kirişci, "3 bin 401 tır, 2 bin 253 helikopter ve 344 nakliye uçağı Adana'ya geldi. 75 bin 382 ton yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi" diye konuştu.

Adana'da 2 bin civarında orta hasarlı, ağır ve acil yıkılması gereken bina olduğunu ifade ederek,, "Hasar tespit çalışmaları devam ettiği sürece sayı da artabilir. Adana'da bin 900 konut, 7 köy evi yapılacak. Ceyhan'ı Adana'ya taşımak istemiyoruz. Ceyhan'ın 450 konutunu da orada yapacağız" şeklinde konuştu.

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Bakan Kirişçi: Adana'da bin 900 konut, 7 köy evi yapılacak
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