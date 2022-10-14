Bakan Kirişci: Atacağımız adımlar ülke olarak geleceğimizi daha da pekiştirecek

"ATACAĞIMIZ ADIMLAR ÜLKE OLARAK GELECEĞİMİZİ DAHA DA PEKİŞTİRECEK"

Dünyada son dönemde yaşanan gelişmelerden Türkiye'nin de etkilendiğini ve ülkede enflasyon yüksekliği gibi bir problemin oluştuğunu anlatan Kirişci, ancak bu konuda Türkiye'nin önemli bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Örneğin dün yüzde 8,3 olduğu açıklandı, Amerika Birleşik Devletleri'nde... Bu tabii Amerikalılarda bir anda büyük bir panik oluşturdu. Avrupa'nın ortalaması enflasyon olarak yüzde 10'un üzerine çıktı. Almanya herkes mesela o kısmını hiç konuşmaz, Almanya'da ÜFE yüzde 30-35 mertebesinde şu anda. Tabiri yerindeyse kara kara düşünüyorlar ve bu çerçevede de alacakları aksiyon konusunda da çok net değiller."

Türkiye'de şu anda ne gıda ne enerji ne de diğer emtia veya ürünlerle ilgili en küçük bir eksiğin olduğunu kaydeden Kirişci, Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan tahıl koridorundan da dün itibarıyla 331 geminin geçtiğini aktardı.

Dünyanın tahıl koridoru sayesinde nefes aldığını belirten Kirişci, "Türkiye biz tek başımıza kendi kendimize elbette yeteriz ama artık yeni dünyada mutlaka uluslararası ilişkiler çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda son dönemde attığımız ve bundan sonra da atacağımız adımlar aslında Türkiye olarak, ülke olarak geleceğimizi daha da pekiştirecektir" diye konuştu.

"KENT TARIMI İLE CİDDİ BİR KAZANIM ELDE EDEBİLİRİZ"

Kent tarımını çok önemsediklerini söyleyen Kirişci, bu yolla kentlerin, kendi ihtiyacı olan ürünleri kendi coğrafyasında üretmesini istediklerine dikkati çekerek, "Bir ülke nasıl kendine yeterli olmak için kendi üretimlerini, kendi imkanlarını seferber etmesi gerekiyorsa, bir şehir de ihtiyacı olan ürünleri ne kadar kendi coğrafyasında üretirse biz buradan ciddi bir kazanım elde ederiz" dedi.