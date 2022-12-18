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Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:43

Bakan Kirişci: BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı’na Türkiye ev sahipliği yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi temasları çerçevesinde geldiği Kanada'da, Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı’na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

İHA
Bakan Kirişci: BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı’na Türkiye ev sahipliği yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Kanada'nın Montreal kentindeki temaslarını sürdürüyor.

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bakan Kirişci, "Montreal'de verdiğimiz resepsiyonda 2024-2026 Dönem Başkanlığını üstleneceğimiz COP16 vesilesiyle değerli mevkidaşlarımı ve üye ülke temsilcilerini ülkemize davet ettik" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kirişci: BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı’na Türkiye ev sahipliği yapacak
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