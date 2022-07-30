Bakan Kirişci: Bugün fındıkla ilgili açıklamamız olacak

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) ve Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) tarafından Mavi Vatan Türk Balıkçılığı Çalıştayı düzenlendi. Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Türk DEGS kurucusu Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM-BİR Başkanı Nihat Işık, İstanbul DEM-BİR Başkanı Şekip Yalçın ve balıkçılık sektöründen temsilciler katıldı.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI BİR OYUNCU OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci yaptığı konuşmada, "Biz uzun yıllar kendi coğrafyamızla sınırlı düşündük ama artık Türkiye bir uluslararası oyuncu olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye'nin bir küresel oyuncu olduğu gerçeği Rusya-Ukrayna savaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki duruşumuzla biz bu 2 ülkeden birini diğerine tercih etmedik. Biz her iki ülkeye de eşit mesafedeyiz diyerek, kanaatimce; bizim kendi Cumhuriyet tarihimiz içerisinde Cumhuriyetimizin ilanı kadar böyle kritik öneme haiz adımlarımız var. Ben bu son dönemde atılmış en önemli adım olduğunu düşünüyorum. Biz bu gerçekçi duruşun meyvelerini 4'lü zirve çerçevesinde bir sözleşme ile neticelendirmiş olduk" dedi.

"BİZ GLOBAL BİR OYUNCU OLMAK DURUMUNDAYIZ"

"Biz artık bölgesel bir oyuncu değil, biz global bir oyuncu olmak durumundayız" diyen Kirişci, "Biz bakanlık olarak şu anda belki de 10'un üzerinde ülke ile görüşüyoruz. Balıkçılıkta ÖTV konusunu, 2004 yılında bizim iktidarımız başlattı. Bugün için miktar sizler için çok cezbedici olmadığını ifade ediyorsunuz. Bununla ilgili bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla Ordu'da olacağım. Orada tekrar bu isteğinizi dile getireceğim. Bizim bütün derdimiz tasamız bu ülkenin karada,denizde, her türlü üreticilerin daha fazlasını üretmesi ve üretmeye devam etmesi. Buğday ile ilgili, arpa ile ilgili, hububat ile ilgili, çay ile ilgili açıklamalarımız oldu. Bugün de fındık ile ilgili bir açıklamamız olacak. Bu açıklamalarımızla gerçekten üreticilerimizin yanında olduğumuzu ortaya koyduk, diğer ürünlerle ilgili de aynı şekilde bakanlık olarak bu gayret ve çabamız devam edecek" diye konuştu.