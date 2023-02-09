Bakan Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemelerin devam ettiğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopterle yaptığı incelemelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk Barajı'nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor. Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek."
Atatürk Barajı'nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 9, 2023
Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek. pic.twitter.com/BQBxxpUbJx