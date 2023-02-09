Bakan Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemelerin devam ettiğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopterle yaptığı incelemelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk Barajı'nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor. Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek."