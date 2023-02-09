Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemelerin devam ettiğini bildirdi
Giriş Tarihi: 9.2.2023 17:45

Bakan Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemelerin devam ettiğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlarda incelemelerin havadan ve karadan devam ettiğini belirtti.

AA
Bakan Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemelerin devam ettiğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopterle yaptığı incelemelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk Barajı'nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor. Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kirişci, deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemelerin devam ettiğini bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA