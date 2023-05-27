Bakan Kirişci depremzede çiftçilere seslendi: Dün itibarıyla aktarılmaya başladık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dulkadiroğlu İlçesindeki Yedikuyular Kayak Merkezi'nin yanında bulunan hayvan otlatma merasında depremlerde hayvanlarını kaybeden çiftçilere hayvan dağıtım törenine katıldı.

Burada konuşan Kirişci, 4 Bakan Yardımcısı, 15 genel müdür, 46 il müdürü ile birlikte sahada 15 binin üzerinde çalışan ve 5 binin üzerinde iş makinesiyle vatandaşların yaralarının sarılması konusunda büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bölgede hasar tespit komisyonlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kirişci, "Bakanlığımızca karşılayacağımız büyükbaş hayvan sayısı 5 bin 804'tür. Telef olan kanatlı hayvan sayısı 800 bin civarındadır. Hasar tespiti tamamlandığında bunları da inşallah karşılamış olacağız. Tespit ettiğimiz 26 bin civarında da arılı kovan söz konusudur" diye konuştu.

Deprem bölgesinde bütün çiftçilere 16 bin ton karşılıksız yem dağıtımı yapıldığını belirten Kirişci, bunun 3 bin 736 tonunun ise Kahramanmaraş'a yapıldığını ifade etti.

Deprem bölgesinde 161 bin ton süt toplandığını söyleyen Kirişci, mazot, gübre, yem bitkileri desteği, hayvancılık, su ürünleri ve diğer destekler olmak üzere 11 ilde 8,2 milyar liralık desteği üreticilere verdiklerini ifade etti.